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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.02.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Bu binayı deprem bu hale getirmedi...

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Bu binayı deprem bu hale getirmedi...

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 yıl önce sahibi ölünce mirasçıları tarafından henüz paylaşılmayan bir bina madde bağımlıların ve hırsızların mekanı haline geldi. Şehrin merkezindeki koskoca bina önce hurdacılar tarafından iş makineleri ile talan edildi. Ardından madde bağımlıların ve bimekan takımı kişilerin mekanı haline gelen binanın son durumu görenleri şaşırttı. Binayı sahiplerinden başka herkesin girip çıktığını belirten mahalle sakinleri yetkililerden ve binanın mirasçılarından yardım istediler. 

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  • Aydın’da binayı talan eden hırsızlar korkutuyor
  • Aydın’da binayı talan eden hırsızlar korkutuyor
  • Aydın’da binayı talan eden hırsızlar korkutuyor
  • Aydın’da binayı talan eden hırsızlar korkutuyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 90 numaralı binanın sahibi İbrahim Samut yaklaşık hayatını kaybedince mirasçıları evi değişik nedenlerden dolayı paylaşmadı. Sahibi ölünce sahipsiz kalan binada kimsenin yaşamadığını fark eden hurdacılar önce müstakil binanın bahçe ve balkonlarındaki demirleri iş makineleri ile kesip çaldı.

Çevre sakinleri durumdan rahatsız olsa da olaydan kimse şikayetçi olmayınca bu defa hırsızlar evin giriş kapısını da söküp hurdacılara satmak için götürdü. Sahibinden başka herkesin girip çıktığı dayalı döşeli eve girip çıkanlar evde hurda niyetine para edecek ne varsa söküp götürdü. Demir ve plastik doğramadan eser kalmayan evde kapı ve dolapları da söken hırsızların cesareti görenleri şaşırttı.

“MAHALLENİN TADI KAÇTI”

Mahalle ve sokaklarının çok sakin bir yerleşim yeri olduğunu ancak komşuları İbrahim Samut’un vefatı ile evi sahipsiz kalınca komşularının hırsızlar ve bi mekan takımı kişiler olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Sabahattin Yavaş ve Mehmet Yüksel, “Yaşananlara bir türlü aklımız almıyor. Önce evin bahçesini çevreleyen korkuluk demirlerini iş makineleri ile kesip götürdüler.

Zaman zaman balyoz ile bile çalışıp demir söken hırsızlar evin çatısındaki güneş enerjilerini bile çalıp götürdüler. Evin kapı ve pencereleri sökülünce binadaki dairelere sahibinden başka herkes girip çıkar oldu. Kimin girip çıktığı belli olmayan bu bina nedeniyle mahallede huzurumuz kalmadı.

Binayı ya varisleri paylaşıp sahip çıksın ya da Belediye ve yetkililer bir şeyler yapsın. Kadınlarımız ve çocuklarımız geceleri binanın çevresinden geçmeye bile korkuyor” diye konuştular. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.02.2019)
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