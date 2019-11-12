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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
12.11.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

‘Bu benim ineğimi çaldı, bunu götürün yakın’

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‘Bu benim ineğimi çaldı, bunu götürün yakın’

Bursa’da bir hırsız daha önce inek çaldığı damın yanındaki eve tekrar girince ev sahibi hırsızı yakalayıp polise haber verdi. Polis ekipleri hırsızı baygın ve kanlar içerisinde buldu. Olayla ilgili açıklama yapan ev sahibi Bünyamin Ç, “ Eve geldiğimde kapılar açıktı, kontrol ettiğimde banyoda gördüm. Korkup kaçmak isterken banyoda düştü, yaralandı” dedi. Dedesi Salim Ç. ise “ Bu benim ineğimi çaldı, bu hırsızı götürün yakın" diye konuştu.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesinde gece 02:00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için evden çıkan Bünyamin Ç. geri döndüğünde evin kapılarının açık olduğunu gördü. Bunun üzerine içeriyi kontrol eden Bünyamin Ç. banyonun kapısını açtığında hırsızla karşılaştı.

Ev sahibinin iddiasına göre kaçmak isteyen hırsız, banyoda kayıp düşerek yaralandı. Kanlar içerisinde bayılan hırsızı kapının girişine çeken Bünyamin Ç. uyuyan dedesini uyandırıp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin içerisinde baygın ve yaralı halde yatan hırsızı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı hırsıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kimliği belirlenemeyen şüpheliyi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ayrıca yaralı olarak yakalanan hırsızın bu eve daha önce defalarca girdiğini, inek, para ve ev eşyası çaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili açıklamaya yapan dede Salim Ç., “ Ben bu hırsızdan şikayetçiyim. İneğimi, paramı, malımı aldı. Hırsız şu anda evin içerisinde yatıyor. Ben uyuyordum, torunum dışarıda arkadaşları ile birlikteymiş, eve geldiğinde hırsızı görmüş, beni uyandırdı. "Dede hırsız evde" dedi. Önce ineğimi sonra mallarımı, pantolonumu, ceketimi her şeyi çaldılar, şikayetçiyim. Bu hırsızı buradan alıp götürün yakın” dedi.

Hırsızı görüp yakalayan Bünyamin Ç., “ Arkadaşımla görüşmek için dışarıya çıktım. Eve geldiğimde kapılar açıktı. Alt kattaki banyoya girmiş, uzanmış uyuyordu. Banyoda ayağı kaydı düştü. Bende kapının önüne taşıdım polisleri çağırdım” dedi.

Hırsızın düştüğü mü yoksa ev sakinleri tarafından darp mı edildiği yapılan soruşturma ve hastanedeki incelemenin ardından netlik kazanacak.

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