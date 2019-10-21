Bu balonlar havayı tahmin ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu balonlar havayı tahmin ediyor
GeriGündem Bu balonlar havayı tahmin ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
21.10.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Bu balonlar havayı tahmin ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu balonlar havayı tahmin ediyor

Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülendi.

9
  • Bu balonlar havayı tahmin ediyor
  • Bu balonlar havayı tahmin ediyor
  • Bu balonlar havayı tahmin ediyor
  • Bu balonlar havayı tahmin ediyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara, Isparta, Samsun, İstanbul (2), İzmir, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon'daki istasyonlarından günde 16 balon gökyüzüne bırakılarak basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar bilgileri alınıyor. Yer istasyonlarından her gün saat 14.35 ve 02.35'te bırakılan balonlara bağlanan radiosonde cihazı yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar çıkarak, havada kaldığı 1,5 - 2 saat arasında havadaki bilgileri radyo dalgaları aracılığıyla yer istasyonuna iletiyor. Bu sayede günlük ve haftalık hava tahminleri belirlenmiş oluyor.

Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğünce hava tahmin balonlarının gökyüzüne bırakılma anları drone ile görüntülendi. Gökyüzüne bırakılacak olan balonlar önce şişiriliyor, ardından boş bir alanda gökyüzüne bırakılıyor. Balonlar yaklaşık 35 kilometre yükseklikte topladığı hava verilerini aktarıyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman; “Meteoroloji balonumuzu uçurduk. Meteoroloji balonu Türkiye’de 9 merkezde uçuruluyor. Günde 2 kez Greenwich saatine göre gece 00.00 ve gündüz 12.00 Greenwich saatine göre uçuruyoruz. Şu anda 12.00’da balonumuzu uçurduk. Bu balon ne işe yarıyor? Bu balon meteorolojide atmosferi dikine doğru sondajlamamıza yarıyor. Yani yerden yukarı seviyelere kadar, yaklaşık 35 kilometreye kadar balonumuz çıkıyor. 35 kilometredeki meteorolojik verileri almamızı sağlıyor. Balonun altında cihazımız var, cihazda elektronik sensörler var. Sensörler sayesinde çıktığı bütün seviyelerin meteorolojik parametrelerini ölçerek bize bildiriyor. Uydular vasıtasıyla cihazı takip ediyoruz ve veriler bilgisayarımıza aktarılıyor” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hakimlikten avukatlığa geçen anne oğlunu böyle savundu
Gizli sistemi çözüldü, 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Görevden alınan HDP'lilere yönelik terör operasyonu! Gözaltılar var
'Şeyh Said isyanı olmasa Musul’u kaybetmezdik'