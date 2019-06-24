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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Milli Piyango 24 Haziran On Numara çekilişi sorgulama | Bu ayın sonuncu On Numara sonuçları açıklandı

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Milli Piyango 24 Haziran On Numara çekilişi sorgulama | Bu ayın sonuncu On Numara sonuçları açıklandı

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 24 Haziran 2019 tarihli 881'inci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul’daki Galatasaray Şubesi’nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. Peki, On Numara'da büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişinin haziran ayındaki son etabı, bu akşam noter huzurunda tamamlandı. 881'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 24 Haziran 2019 On numara çekiliş sonuçları...

24 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 881'inci hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar;

5 - 11 - 17 -  18 - 23 - 25 -  26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 36 -  37 - 39 -  44 - 46 -  48 - 49 - 63 - 68 - 74 - 79

Milli Piyango 24 Haziran On Numara çekilişi sorgulama | Bu ayın sonuncu On Numara sonuçları açıklandı

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 835 kişi 121 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55'er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Sivas'ın Zara, İstanbul'un Bahçelievler, İzmir'in Balçova ve Zonguldak'ın Alaplı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 224 bin 563 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 886 bin 577 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 494 bin 347 lira 48 kuruş aktarıldı.

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