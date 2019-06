Milli Piyango 24 Haziran On Numara çekilişi sorgulama | Bu ayın sonuncu On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişinin haziran ayındaki son etabı, bu akşam noter huzurunda tamamlandı. 881'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 24 Haziran 2019 On numara çekiliş sonuçları...

24 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 881'inci hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar;



5 - 11 - 17 - 18 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 49 - 63 - 68 - 74 - 79

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 835 kişi 121 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55'er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Sivas'ın Zara, İstanbul'un Bahçelievler, İzmir'in Balçova ve Zonguldak'ın Alaplı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 224 bin 563 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 886 bin 577 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 494 bin 347 lira 48 kuruş aktarıldı.