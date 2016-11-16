Bu anne katilinin cezai ehliyeti tam
Bir devlet hastanesinde radyoloji teknisyeni olan, evli ve iki çocuklu Mustafa Ersen Çölkesen (38), 17 Ağustos 2015’te Bahçelievler’de oturan annesi Gülizar Çölkesen’in (60) evine gitti.
Kapıyı açan annesini önce kalbinden bıçakladı. Yatak odasına kaçan kadını burada da arka arkaya bıçakladı ve boğazını keserek öldürdü. Polise cinayeti itiraf eden Çölkesen, tutuklandı.
CEZASI KARARA KALDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, annesini para vermediği için tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle, Çölkesen için ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istedi. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşma savcısının da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep ettiği Çölkesen’e verilecek ceza, karar duruşmasına kaldı.
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