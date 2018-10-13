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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
13.10.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Bu anı yaşayabilmek için 15 yıl bekledi... Kana kana su içti

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Bu anı yaşayabilmek için 15 yıl bekledi... Kana kana su içti

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek nakli olan Erdoğan Harput'un (65), 15 yıllık diyaliz çilesi son buldu. İstanbul’da nakil için uzun yıllar bekleyen Harput, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde şansını denedi. Böbreklerindeki sorun nedeniyle sınırlı miktarda su içebilen Harput, yıllar sonra istediği kadar su içebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul'da yaşayan Erdoğan Harput, 15 yıl önce böbrek taşına bağlı olarak iki böbreği de hasar görünce diyalize girmeye başladı. Yıllarca İstanbul'da böbrek nakli için sıra bekleyen Harput'a, bir türlü nakil için beklediği sıra gelmedi. Harput, 3 ay önce ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. 3 çocuk babası Harput, böbrek nakli için sıra beklerken 31 Eylül günü beklediği haber Bursa'daki Yüksek İhtisas Hastanesi'nden geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan organ Bursa'dan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. Sol böbrek, Harput'a yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca başarılı bir operasyonla nakledildi. İlk nakille yüzü gülen Erdoğan Harput, 15 yıl kana kana su içerken, yıllarca bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden de kurtulmanın sevincini yaşadı.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, 3 saat süren operasyonun ardından Erdoğan Harput'a sol böbreği başarılı bir şekilde nakil ettiklerini söyledi. Alan, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

15 yıl boyunca diyalize girdiği için istediği şeyleri yiyip içemediğini ve gezemediğini belirten Erdoğan Harput ise, "Böbrek nakli sonrası yiyebileceğim, içebileceğim ve gezebileceğim. Doktorumun sayesinde bunları gerçekleştireceğiz. Oğlum Çanakkale'de yaşıyor. 'Gel Çanakkale'ye başvuralım' dedi. Ben 15 yıl boyunca İstanbul'da sıra bekledim, ama burada çıktı. Bu da demek ki şans" dedi. Emekli olan Harput böbrek nakli sonrası kana kana su içmenin mutluluğunu yaşadı.

 

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