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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.04.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Bu acıya yürek dayanmaz

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Adana'da nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girip, onun oturduğu apartmanın damından atlayarak hayatına son veren geç kızın annesinin olay yerinde ağıt yakması yürekleri yaktı.

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  • Kızının cesedi başındaki ağıdı yürekleri yaktı
  • Kızının cesedi başındaki ağıdı yürekleri yaktı
  • Kızının cesedi başındaki ağıdı yürekleri yaktı
  • Kızının cesedi başındaki ağıdı yürekleri yaktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Can Y. (27) ile Fatih Emre A. (29) bir süre önce nişanlandı. Ancak nişanlandıktan sonra çift bir türlü anlaşamadı.

Bu acıya yürek dayanmaz


Sürekli tartışan çift ayrılmaya karar verdi. Olaydan yaklaşık 10 gün önce çift ayrıldı. Daha sonra genç kız nişanlısını arayarak ortak kullandıkları motosikleti de vermek istediğini söyledi.

Sevgi Can Y., Fatih Emre A.'nın evine gitti. Apartmanın önüne gelen genç kız nişanlısını telefonla arayarak "Geldim ben aşağı gel" dedi. Bunun üzerine Fatih Emre A.'da aşağı indi. Ancak apartman bahçesinde motosiklet dururken genç kızı göremedi. Fatih Emre A. genç kızın nereye gittiğine bakarken onu apartmanın damında gördü.

Genç kız hayatına son vereceğini söyledi. Fatih Emre A. onu ikna etmeye çalıştı, yapmamasını söyledi daha sonrada dama çıkmak için apartmana girdi. Bu sırada genç kız kendini apartmanın damından aşağı bıraktı.

Zemine çakılan genç kızı görenler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Fatih Emre A.'yı olay yerinden ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. 

"DEĞER MİYDİ KUZUM, VURUN BENİ ÖLDÜRÜN BENİ"

Bu sırada genç kızın annesi Fatma Y. ve akrabaları da olayı duyarak olay yerine geldi. Anne Fatma Y. kızını görmek isteyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne kızının başında gözyaşları içinde "Allah'ım şu mübarek günde beni yakanda yansın. Evladım niye bunu bana yaptın değer miydi kuzum.

Sevgi'm gitti yetişin, benim evladım orada yatarken nasıl oturayım ben. Kuzum bunu bana niye yaptın bunların Allah'ı yok. Vurun beni de öldürün bende ölmek istiyorum" şeklinde yaktığı ağıtlar herkesi ağlattı.

Anne, kızının yanına gitmek için demir kapıya çıktı ancak polis izin vermedi. Anne en sonunda demir kapı önünde yığılarak çaresizce kızına baktı. Bir süre sonra genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

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