Bu acıya polisler bile dayanamadı!

Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu öğrencisi Caner Çam, saat 14.00 sıralarında, arkadaşları D.Ö. (10) ve S.Ö. (9) ile Beydağ Barajı'na gitti. Bir süre barajın kenarında oturan 3 arkadaş, serinlemek için baraj gölüne girdi. 3 arkadaştan Caner Çam, yüzme bilmemesine rağmen kıyıdan uzaklaştı. Çam, bir süre sonra suya batıp çıkarak, gözden kayboldu.



Kıyıya çıkan D.Ö. ve kardeşi S.Ö.'nün yardım istediği çevredekiler tarafından Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kıyıdan yaptıkları aramada Çam'ı bulamayınca, suda arama çalışması başlatılması için yardım istedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden çağrılan 2 dalgıç, 15 dakikalık bir çaba sonucunda Çam'ın, suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde, balçığa saplanmış cansız bedenini buldu. Çam'ın sudan çıkartılan cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çam'ın cesedi götürülürken, olay yerine gelen babası Ali Çam ve annesi Nurten Çam sinir krizi geçirdi. Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve CHP'li Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.







