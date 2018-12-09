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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
09.12.2018 - 18:40, Son Güncelleme:

Bu 5 oldu! Boşanmak isteyen eşine hayatı zehir etti!

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Bu 5 oldu! Boşanmak isteyen eşine hayatı zehir etti!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağlık memuru Deniz İlçin S. boşanma davaları devam eden öğretmen eşinin kendisine tehditte bulunarak, aracının lastiklerini kesip camlarını kırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan Deniz İlçin S. eşinin aracına zarar verdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de polise teslim etti.

Deniz İlçin S. gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 12 yıllık evliliklerinden 2 çocukları olduğunu, daha önce boşandıklarını anlattı.

Çocukları olduğu için yeniden barışıp bir araya geldiklerini, sorunlarının devam ettiğini anlatan Deniz İlçin S. "Bir buçuk yıl önce tekrar boşanma kararı aldık ve şu an çekişmeli boşanma davamız devam ediyor. Bu aşamada eşim kullanmış olduğum arabama zarar vermeye başladı. Beşinci kez zarar verdi. Lastiklerini patlatıyor, camlarını kırıyor." dedi.

Bu 5 oldu Boşanmak isteyen eşine hayatı zehir etti

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evine gelerek kendisini tehdit ettiğini öne süren Deniz İlçin S. "Can güvenliğimin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bana bunları yapan adamın, boşanmak üzere olduğum eşimin bir öğretmen yani bir eğitimci olmasından dolayı çok şaşkınım." ifadelerini kullandı.

Deniz İlçin S. otomobilinin lastiklerinin kesilmesi ve camlarının kırılmasına ilişkin kamera kayıtlarını polise teslim etti.

Görüntülerde bir kişi, farklı tarihlerde Deniz İlçin S'nin oturduğu apartmanın önüne geliyor. Otomobilin lastiklerini kesen kişinin taşla aracın camını kırıp uzaklaşması görüntülerde yer alıyor.

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