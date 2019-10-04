Bu 4 Ekim’de de korunamıyorlar
Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği, tüm dünyada 1931 yılından bu yana Hayvan Hakları Günü olarak kabul edilen 4 Ekim’e yetişmedi.
Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez, sahipsiz hayvanları öldürmenin ya da işkence etmenin hâlâ kabahat kapsamında değerlendirildiğini vurguladı. Hayvan hakları hukuku üzerinde çalışmalar yapan Doç. Dr. Burcu Dönmez, hayvana yönelik şiddet gündeme geldiğinde toplumun tüm kesiminden tepkiler yağdığını ancak şiddetin önlenemediğini belirterek, “Bu 4 Ekim’de de ülkemiz, hayvanları tam anlamıyla koruyacak ve kamu vicdanını tatmin edecek bir yasaya sahip değil” dedi.
MAL DEĞİL CAN
Mevcut 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, yalnızca sahipli hayvanların ‘mal’ olarak değerlendirildiğini ve öldürülmeleri halinde Türk Ceza Kanunu’ndaki mala zarar verme suçundan işlem yapılabildiğini hatırlatan Doç. Dr. Burcu Dönmez şunları söyledi: “Sahipsiz bir hayvanı öldürmenin ya da işkence yapmanın cezası, yalnızca Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası olarak öngörülüyor. Yasa değişikliğinin taslak metninde sahipli ya da sahipsiz olmasına bakılmaksızın hayvanları kasten öldürmenin, işkence yapmanın, cinsel istismarda bulunmanın suçlarına da hapis cezası getirilmesi öngörülüyor. Uygulamaya baktığımızda, genellikle üst sınırdan ceza verilmediğini görüyoruz. Hükmün açıklanması geri bırakılıyor, ceza erteleniyor ve bu suçu işleyenin sabıkasına işlenmiyor. Yeni yasada cezaların ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ağır olmayan para cezaları gibi maddeler olursa bu yasa ne kadar caydırıcı olabilir ki? Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, psikolojik acı çektirmek, aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak gibi suçlara da ağır cezalar getirilmeli, yalnızca idari para cezası olmamalı.”
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