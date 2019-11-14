BTK’ya ‘kişisel veri’ vizesi

CHP, 6757 sayılı torba kanunla Elektronik Haberleşme Kanunu’na eklenen düzenlemeleri AYM’ye taşımıştı. AYM, 24 Temmuz’da “Kurum, görevi kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir, değerlendirmesini yapabilir; arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilir, bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda diğer gerekli önlemleri alabilir veya aldırabilir” düzenlemelerinin iptali istemini reddetti.

BAŞKANDAN KARŞI OY

AYM Başkanı Zühtü Arslan, üyeler Engin Yıldırım ile Haşan Tahsin Gökcan karşı oy kullandı ve iptal istedi. İptali istenen kuralların denetiminde AYM’nin önceki iptal kararlarından ayrılmayı gerektiren bir husus bulunmadığını vurgulayan Arslan’ın karşı oy gerekçesi özetle şöyle: “Kişilerin özel hayatlarının kamu otoriteleri başta olmak üzere başkalarının keyfi müdahalelerine karşı korunabilmesi için kanuni düzenlemelerin açık, anlaşılabilir ve kişilerin davranışlarını yönlendirebilmesini sağlayacak nitelikte olması gerekir. Kanun koyucunun, kurumun hangi görevleri kapsamında ve hangi amaçla kişisel verileri ilgili yerlerden isteme, işleme ve kullanma yetkisine sahip olduğunu daha açık şekilde ifade etmesi gerekirdi.

İZAHTAN VARESTE

Hiç kuşkusuz temel hak ve hürriyetlere yapılacak müdahale alanı genişledikçe, muhtemel keyfi ve ölçüsüz uygulamalara karşı bireylere güvence sağlayan kuralların daha açık ve belirli olması gerekir.

Kurumun görev alanının oldukça geniş olduğu ve dolayısıyla da dava konusu kuralların geniş bir alanda kişilerin temel haklarına müdahaleye izin verdiği dikkate alındığında, kişisel verilerin korunması hakkını korumaya yönelik güvenceleri karşılayan açıklıkta ve belirlilikte düzenlemeye ihtiyaç olduğu izahtan varestedir.

GÜVENCEYE YER VERİLMEMİŞ

Kurum tarafından istenen ve işlenen kişisel verilerin mahiyeti, bu verilerin denetimi, kişilerin durumdan haberdar edilmesi gibi hususlar yönünden de güvencelere yer verilmiş değildir. Dolayısıyla hakkın korunması için gerekli belirlilik, öngörülebilirlik ve güvencelerden yoksun olan kuralların, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına yönelik keyfi müdahaleyi önleyecek kanuni güvencelere yer vermeksizin sınırlama getirdiği, dolayısıyla Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu açıktır.”