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    Brütten nete asgari ücret nasıl hesaplanır?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Brütten nete asgari ücret hesaplama işlemi, 2017 yılı içerisinde günlük 59,25 lira olarak dikkate alınıyor. Açıklanan günlük tutarın otuzla çarpılmasının ardından brüt asgari ücrete erişiliyor. Brütten nete asgari ücret hesaplama işleminde, sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi ödenekler hesaba alınıyor ve buradan net ücret çıkarılıyor. İşte, brütten nete asgari ücret hesabı hakkında bazı bilgiler

    Her yıl Aralık ayında ertesi yılın asgari ücretinin bir günlük (brüt) tutarı açıklanıyor. 2017 için günlük 59,25 lira (30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete). Bu tutarın otuzla çarpılması sonucu bir aylık brüt asgari ücret bulunuyor. Aylık brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve vergi kesilerek çalışanın eline geçecek net asgari ücret belirleniyor. Varsa indirim ve istisnalar da net ücreti artırıcı etki yapıyor.

    Brütten nete asgari ücret nasıl hesaplanır

    *İşveren maliyeti hesabında; yüzde 5 SGK prim desteği dikkate alınmıştır.
    *Asgari geçim indirimi (AGİ) bekâr için hesaplanarak net ücrete dâhil edilmiştir.
    *2017 için de 100 TL devlet desteğinin uygulanacağı varsayılmıştır.

    MAAŞLARDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAĞI ÇALIŞANIN SORUMLULUĞUNDA

    Çalışanların ücret gelirleri üzerinden hangi oranda vergi kesileceği her yıl açıklanmakta. Hangi tutardaki ücret gelirinden hangi oranda vergi hesaplanması da, hesaplanan bu verginin çalışanın ücretinden kesilip vergi dairesine beyan edilmesi de, ödenmesi de işverenin sorumluluğunda

    Etiketler: asgari ücret , asgari ücret hesaplama , brütten nete , gündem
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