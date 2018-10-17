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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
17.10.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Brunson'ın görev yaptığı kilise binası için flaş gelişme

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Brunson'ın görev yaptığı kilise binası için flaş gelişme

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın Alsancak'ta görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası, kilise derneği üyeleri Elif Doğan ve Semra Çetin tarafından satın alındı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası, kilise derneğine mensup kişiler tarafından satın alındı. Uzun yıllardır kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin'in aldığı öğrenildi. Doğan ve Çetin'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve satış işleminin Andrew Craig Brunson'ın son duruşmasından önce gerçekleştiği belirtildi.

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı ifade edildi. Binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kilise binasını satın alan Elif Doğan ve Semra Çetin'in müvekkilleri olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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