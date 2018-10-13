Brunson'dan önce... Brunson'dan sonra...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBrunson'dan önce... Brunson'dan sonra...
GeriGündem Brunson'dan önce... Brunson'dan sonra...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/DHA-İHA
13.10.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Brunson'dan önce... Brunson'dan sonra...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brunson'dan önce... Brunson'dan sonra...

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakılan ve yurtdışı yasağı da kaldırılan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson, Türkiye’den ayrıldı.

Brunson’ın gece İzmir’den ayrılmasının ardından evinin bulunduğu Alsancak semti Işılay Saygın Sokak sessizliğe gömüldü. Yaklaşık 2.5 aydır üst düzey ABD’li yetkililer, gazeteciler ve pastörün arkadaşlarının ziyaretleri nedeniyle hareketli anlar yaşanan, polisin 24 saat boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldığı sokakta dün sakinlik hâkimdi. Sokakta ve Brunson’ın evinin önünde sürekli bekleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de buradan ayrıldı, özel harekât polisleriyle sivil ve motorize timlerin devriye görevleri de sona erdi.

Sokaktaki bir kafede çalışan Berkay Sargı (19), uzun süredir burada görev yapan polislerle mahallelinin arkadaş olduğunu, onların gitmelerine üzüldüklerini ancak Brunson gittiği için de sevinçli olduklarını belirtti. Sargı, belki işlerindeki yoğunluğun azalacağını ama sokakta eski sakin yaşantıya geri dönüleceğini söyledi.

20 yıldır Brunson’ın oturduğu sokakta yaşayan Ümit Altaç, “2.5 aydır bu mahalle tarihi günler yaşadı. Brunson sonunda ülkesine gitti, mahalle olarak da rahatladık. En azından üstümüzden bir yük kalktı, çünkü her an her şey olabilirdi. Gitmesi bizim için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Güvenlik ekiplerimiz giderken bizle vedalaştı” dedi.

‘ÖNCEKİ HALİNDEN ESER YOK’
Mahalle sakinlerinden Demirhan Övül ise şunları söyledi: “Sokakta büyük bir sessizlik var. Dün (önceki) akşamki halinden eser yok. Biz 2.5 aydır gürültüye alışmıştık. Evimize rahat girip çıkamıyorduk. Allah’tan gitti, vatana millete hayırlı olsun. Kurtulduk. Bütün herkes yoruldu, bir kişi için bütün herkes 2,5 ay burada nöbet tuttu. Gazetecileri görüyorduk, arabaların içinde yatıyordu, mahvoluyordu.” 

Brunsondan önce... Brunsondan sonra...

ALMANYA'YA İNDİ ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ: ABD’li pastör Andrew Brunson, Türkiye’den bindiği askeri uçakla ilk olarak Almanya’daki Ramstein ABD Askeri Üssü’ne gitti. Brunson’ı askeri üste ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı. Sosyal medya hesabında karşılamaya ilişkin fotoğraf paylaşan Grenell, “Trump sayesinde evde. ABD bayrağını Brunson’a sunarken kendisi bayrağı hemen öptü” ifadelerini kullandı. Almanya’da sağlık kontrolleri için durduğu belirtilen Brunson’ın burada yapılan sağlık kontrollerinin olumlu olduğu açıklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrini sağlayacağız'

'Bugün ihtiyacımız olan huzurdur, adalettir'

Mahkemeden üniversiteye dil dersi!

FETÖ silindi Dink yazıldı