"Brunson, Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği rahip Andrew Craig Brunson bugün ikinci kez hâkim karşısında.

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampusu’nda bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Duruşmaya ABD’den çok sayıda yetkili ile yabancı basın mensubu da geldiği görüldü. Rahip Brunson’un eşi Norine Brunson da izleyiciler arasında. Mahkeme heyeti bugün tanıkları dinliyor.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson için, 16 Nisan’da görülen ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

GİZLİ TANIK SERHAT

Mahkeme Heyeti gizli tanık Serhat’ı dinleyerek duruşmaya başladı. Gizli tanık Serhat görüntüsü ve sesi değiştirilerek, SEGBİS ile salona bağlandı. Andrew Brunson’un kilisesinde yıllarca İsa Mesih’i tanımak ve onu yüceltmek için ve iyi bir hayatı olsun diye ibadet yaptığını söyleyen gizli tanık, “Ancak daha sonra yıllar geçtikçe hukuksuz faaliyetler ve eylemlere dönüştüğünü gördüm. Yeni bir devlet kurmak ve büyük savaş hazırlığından bahsediyordu. Andrew Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci Muhammed Ahmet’ti. Andrew ve eşi Muhammed Ahmet’i misyoner Louis ile evlendirdi. Agit’i de.

MÜLTECİ KAMPLARINDA İNCİL DAĞITILDI

PKK misyonerliği ile görevli oldukları için Ortadoğu’nun en önemli papazı olmaya adaydılar. HDP içinde Kürt Papaz olarak anılmaya başladılar. Mardin’de onun için kilise açılmıştı. Hayatları değişti lüks bir yaşamları oldu. Muhammed Ahmet Suriyeli mülteciler ve 81 ilden Kürtlerin Hristiyan olması için çalışıyordu. Eşi Louis tarafından yönetiliyor ve kontrol ediliyordu. Yıllarca mülteci kampında mültecilere İncil dağıtıldı. Suruç’ta bir evde Andrew’la görüşüp yemek yenildi. Seçilen mültecilerin İzmir’e getirildiği anlatılıyordu. Bu faaliyetler bize övgüyle anlatıldı. Bu mülteciler İzmir’den bu yapı sayesinde Avrupa’ya gönderildi. Savaşmak isteyenlerin de tekrar geri gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum. Gezi olayları, Kobani, Hendek gibi olaylarda Muhammed Ahmet bizzat çalıştı. Andrew’ın ekibi ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK’yı dinsel bir örgüt haline getiriyorlardı. Amerika’nın PKK/PYD’ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Andrew Brunson’un bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim. Andrew tutuklanmadan önce Muhammed ve eşi misyoner Louis’i havaalanından Belçika’ya yolcu etti. Muhammed Ahmet’in dünya çapında Avrupa’ya gittiğini düşünüyorum. Türkiye, İran, Irak, Suriye’yi savaşla ve terörle Hristiyan devleti yapmaya çalışıyorlar. Hani İncil’de barış ve sevgi vardı? Biz sevgi bulmak için kiliseye gidiyorduk silahlar vardı. Silahlar verdiğim belgelerde var. Belçika’da kilisede her hafta üzerinde haç işareti olan PKK bayraklı pasta kesiliyordu. Muhammed Ahmet Belçika’da bir kilisede PKK faaliyetlerine devam ettiğini düşünüyorum.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, gizli tanık Serhat'ın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Gizli tanığın yanlış bilgilerle dolu ifade verdiğini söyleyen Brunson, "PKK bayraklarından söz ediyor nerede bu bayraklar? Bu fotoğraflar Muhammed Ahmet'in sosyal medya hesaplarından alınmış ama onlar Belçika'da çekilmiş olanlar. Bizim kilisemizde bunlar hiç olmadı. Tanığın hiçbir delili yok, hep ikinci ya da üçüncü kişilerden duyduklarını anlattı" diye konuştu. Brunson ayrıca, Muhammed Ahmet'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından kendisinin de rahatsız olduğunu, bu konuda onu uyardığını kaydetti.

Mültecilerin iltica etmelerini de sağlamadığını ekleyen Brunson, gizli tanığın bazı suçlamalarının, eskiden bağlı olduğu grupla ilgili olduğunu, ancak kendisinin bu grupla alakasının kalmadığını ifade ederek "Eğer bu gruptaki kişiler FETÖ'ye destek veriyorlarsa haklarında işlem yapılsın o zaman" dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ilk kez 2014’te gittiğini, kamplarda İncil dağıtmadığını öne süren Brunson, kilisede yaptığı evliliklerle ilgili suçlamalara “Ben 16 yıllık sürede sadece 6 kez evlendirme töreni düzenledim. Bunlardan da bir tanesi sadece Kürt kökenliydi. Bu Kürt kökenlinin de evliliğini ben sağlamadım kendilerini karar verdiler. Benim bir yönlendirmem olmadı. PKK ili ilgili de iddiaları reddediyorum. Gizli tanığın bizim kilisemize çok geldiğini düşünmüyorum. Kendisinin daha çok Manisa'da durduğunu anlıyorum” yanıtını verdi.

HEM AŞIRI MİLLİYETÇİ HEM DE KÜRTLER VARDI

Bu sırada araya giren mahkeme başkanının neden PKK sempatizanı bir kişiyle ilişkide bulunduğu yönündeki sorusuna ise, "Bizim kilisemizde aşırı milliyetçi insanlar da, Türk kardeşlerimiz de vardı. Hem aşırı milliyetçi hem de Kürtler vardı. Ben ikisine de aynı mesafedeydim. Ancak Kürtçü olmak başka PKK'lı olmak başka. Kimisi Kürtçeyi seviyordu. Kürt dilini seviyordu. Hakları konusunda hassastı. Biz iki tarafla da iyi yaşıyorduk. Defalarca kardeş olduğumuza yönelik konuşmalarımda değindim. Siyasetin kiliseye girmemesi için çabaladım" dedi. PKK'lı kişileri kiliseye kabul etmediklerini de ileri süren Brunson, suçlamalar için de "Bu anlatılanlar utanç verici ve iğrenç şeyler. Ben bunları kabul etmiyorum. Kilisemizde bunların yapıldığı ile ilgili ses kaydı ve görüntü kaldı hiç yok. Bunların hiçbir kaydı yok. Gezi olaylarıyla ilgili de hiç konuşmadım" dedi.