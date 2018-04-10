Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Bruce Wayne'in cezası kesildi

    'Bruce Wayne'in cezası kesildi

    AA
    10.04.2018 - 20:42 | Son Güncelleme:

    Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve ByLock'taki kullanıcı adının çizgi roman kahramanı Batman karakterinin gizli kimliği olan "Bruce Wayne" olduğu tespit edilen sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

    Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Seyfullah Kökdemir tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Son sözleri sorulan Kökdemir, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

    Mahkeme savcısı da mütalaasında, sanığın örgütün gizli iletişim programı Bylock’u kullandığının tespit edildiğini belirterek, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluğunun devamını istedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Kökdemir’i 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edip, tutukluluğunun devamına karar verdi.

    Etiketler: bruce wayne , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri