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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.03.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Brezilya'dan Adana'ya geldi... Sebebi çantada ortaya çıktı

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Brezilya'dan Adana'ya geldi... Sebebi çantada ortaya çıktı

Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi. Polis ekiplerinin, yolcuyu bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceği düşüncesiyle takibe aldığı öğrenildi...

Olay, Adana Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; Brezilyalı Maria Dos Santos Cisto (41) 8 çift spor ayakkabının tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Brezilya'dan aktarmalı olarak önce Katar'a daha sonra da Adana’ya uçak bileti aldı. Brezilya’dan uçağa binen kadın aktarmalı uçtuğu için önce Katar’a indi. Bu ülkede uçak değiştiren kurye kadın, daha sonra Adana uçağına bindi.

POLİS ŞÜPHELENDİ

Kente gelen Maria Dos Santos Cisto, kabin bagajını aldıktan sonra pasaport kontrol noktasına gitti. Kadının tavırlarından şüphelenen, bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceğini düşünen polis, narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizini açınca 8 adet spor ayakkabı buldu. Ayakkabıların tabanının yeniden yapıştırıldığını gören polis tabanları açınca gizlenmiş kokainleri buldu.

'FUHUŞ İÇİN GELDİM' DEDİ...

Toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçiren ekipler, kadını gözaltına aldı. Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın, “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana’da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok. Ben Adana'ya fuhuş amaçlı geldim” dediği öğrenildi.
Brezilyalı kadın ‘uluslararası uyuşturucu ticaretinden’ sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

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