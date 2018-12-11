BrexIt’te yüksek gerilim

İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) yönelik süreç, ülke içinde yaşanan iç siyasi gelişmeler nedeniyle kaotik bir hal aldı. Başından bu yana İngiltere ile AB arasındaki pazarlıktan çok ‘İngiltere içi hesaplaşma’ havasında geçen süreçte Londra’nın tavrını net şekilde ortaya koyacak oylamanın bugün yapılması bekleniyordu. Avam Kamarası’nın hem İngiltere hem de AB açısından büyük önem taşıyan oturumuna bir gün kala Başbakan Theresa May, kendisi açısından hezimetle sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılan oylamayı erteleme kararı aldı. May, parlamenterlere yaptığı konuşmada bir anlaşma konusunda anlaşamadıkları sürece anlaşmasız Brexit riskinin artığını belirterek, “Dolayısıyla hükümet bu olası sonuca yönelik hazırlıklarını hızlandıracak” dedi. May’in konuşmasında en dikkat çeken unsur ise yeni oylama konusunda tarih vermemesi oldu. Erteleme kararına en sert tepkilerden birini veren İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, hükümetin olayların kontrolünü kaybettiğini ve artık işleyen bir hükümetin söz konusu olmadığını belirterek mevcut durumu ‘tam kargaşa’ olarak tanımladı. AB’de kalmaktan yana olan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da ertelemenin sorumluluktan kaçınma olduğunu ve bunun daha fazla kaosa neden olabileceğini belirterek, ‘acınası ödleklik’ ifadesini kullandı.”

AB MÜZAKEREYE KAPALI

Londra’da bu gelişmeler yaşanırken AB, mevcut pozisyonunda değişikliğe gitmeyeceğini ve anlaşmanın en iyi ve mümkün olan tek belge olduğunu teyit etti. Erteleme kararının ardından May’in 13-14 Aralık’ta Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde anlaşma konusunda görüşmelerde bulunması ve iç siyasette elini güçlendirebilecek bazı tavizler koparmaya çalışması bekleniyor. May’in bu aşamadan sonra bazı ‘kozmetik’ kazanımlar dışında istediğini alma şansı ise oldukça düşük. Bunun nedeni ise AB’nin mevcut pozisyonunda değişiklik sinyali vermemesi. AB Komisyonu sözcülerinden Mina Andreeva, “Pozisyonumuz değişmedi ve bize göre İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den ayrılıyor” dedi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da yeniden müzakerenin söz konusu olmayacağını konfirme ederek AB Zirvesi öncesinde Brexit Zirvesi yapma kararı aldı.

Brexit konusunda İngiliz siyasetinin tıkanma sinyalleri vermesi ve May’in anlaşmaya onay alma şansının çok az olması referandum opsiyonunun daha önce olmadığı kadar dillendirilmeye başlaması sonucunu doğurdu.

Kabineye yakın kaynaklar da her ne kadar kendilerinin referanduma yönelik hazırlık yapmadıklarının ve May’in de bu opsiyondan yana olmadığının altını çizseler de bunun tek çıkış yolu olabileceğini ifade ediyorlar. Oylamanın erteleneceğine dair haberler gelmeden saatler önce AB Adalet Divanı da kritik öneme sahip bir karar aldı ve diğer AB üyelerinin onayı olmadan Brexit’in tek taraflı olarak geri çevrilebileceğine hükmetti.