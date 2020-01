Bravo Selcen

Selcen, 6 aylıkken hastanede başlayan hikâyesini Hürriyet’e anlattı...

“BENİM zor, hareketli, hastaneli hikâyem 6 aylık iken başladı. Babamın işi dolayısıyla Türkmenistan’a gidişimizden 20 gün sonra zor bir hayata adım atmış oldum. Bir akşam ailem, yüzümün sol tarafının kaydığını, giysi giydirilirken sol kol ve bacağımın kas gücü olmadığını ve bir ölü gibi hareketsiz olduğunu görmüş. Apar topar doktora götürmüş lakin oradaki doktorlar grip deyip geri yollamışlar. Aslında havale geçiriyormuşum. İki gün sonra komada gelmişim Türkiye’ye.

DOKTORLAR: HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN

İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi’nde bir ay komada kalmışım. Doktorlar aileme her an her şeye hazırlıklı olmalarını, en iyi ihtimal yüzde 90 engelli olabileceğimi söylemişler. Hastaneden çıkar çıkmaz ailem fizyoterapistim Feride Bilir ile tanışmış. Kaç yaşına kadar fizik tedavi aldım tam olarak hatırlamıyorum bile. ‘Büyüyünce ne olacaksın’ diye sorduklarında ‘fizyoterapist’ diye yanıt veriyordum. Ailem benden bir gün bile vazgeçmedi. Şu an hafif konuşma bozukluğum dışında hiçbir şeyim yok. Öyle veya böyle, yapamazsın, hastalarla iletişim kuramazsın diyenlere rağmen okudum, hayalimi gerçekleştirdim ve çocuk fizyoterapisti oldum.

AİLE BAKANLIĞI İŞE ALDI

Serebral Palsili bir birey olarak en baştan beri kolay olmayacağını, birçok engelin önüme çıkacağını biliyordum. İş kaygısı her mezun gencin büyük sorunu. Bir de engelli bir bireyseniz maalesef bu sorun kat ve kat büyük demektir. Önceleri hiçbir yerden olumlu sonuç alamadım. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile bir şekilde yolum kesişti ve hayatıma sihirli değnek dokunmuş gibi oldu. İşe başladıktan iki sene sonra gelen 8 Ekim 2019’da ‘Dünya Serebral Palsi Farkındalık Yürüyüşü’ etkinliği sonrası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, sivil toplum kuruluşlarını makamında kabul etti. Ben de oradaydım. Kendimi anlattıktan sonra Sayın Bakan bana çok güzel bir teklifte bulundu ve şu an Mersin Engelli Bakım Merkezi’nde yarı zamanlı fizyoterapist olarak çalışıyorum. Yaşadığım zorluklarla karşılaşan çocuklara yol gösteriyorum, özel hastalar alıyorum. Çeşitli üniversite ve çeşitli kurumlarda başarı öykümü anlatarak motivasyon konuşmaları yapıyor birçok aileye umut olmaya çalışıyorum.

Buse adında iki yaşında bir kızımız var. Ben onu ilk gördüğümde diğer fizyoterapist arkadaşlarımın da katkısıyla dengede durabiliyordu. Şimdi artık 3 adım yürüyebiliyor. Kızımızın bağımsız durabilmesi için önce sert zeminde durduruyorum. Sabit durduğundan emin olunca hafif hafif daha sola itiyorum ve dengesini sağlamasını istiyorum. Bunu aynı zamanda oturtarak da yapıyorum. Yürüme için de önce kendini güvende hissetsin diye tek elini tutuyorum sonra yavaş yavaş bırakıyorum karşısına geçip bana gelmesini istiyorum veya oyuncağı gösteriyorum ona gitmesini istiyorum. Ben de her ihtimale karşı arkasında duruyorum ama tutmuyorum.”

BEŞTEPE’YE ÇIKTI

SELCEN Kankul, başarı öyküsüyle Cumhurbaşkanlığı’nın da dikkatini çekti. Henüz kendisi KPSS’ye girmese de kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek engellilerle ilgili atama töreni için Beştepe’ye davet edilen Kankul, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 81 il toprağından oluşturulan Türkiye haritası hediye edenler arasındaydı.

SEREBRAL PALSİ NEDİR

Serebral palsi (SP), beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terim. Hayat boyu süren bir durum. Beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eşgüdüm bozukluğuna yol açar. SP, beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu olabilir. Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi teşhisi konuluyor. Çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu. Hasar görmüş beyne erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulaması ile olumlu gelişmeler sağlanabiliyor. Serebral palsili her 4 çocuktan biri konuşamıyor, üç çocuktan biri yürüyemiyor, iki çocuktan biri zihinsel engelli, dört çocuktan biri epilepsi teşhisi alıyor.