Bravo Ilgaz

Özel bir ortaokulda eğitim gören Altınören, 2017’nin sonunda tamamı İngilizce olan sınava girdi. Açıklanan sonuçlara göre, anadili olmamasına karşın sözelden 690 ve sayısaldan 720 puan alarak, 2018 eğitim yılı için Johns Hopkins Üniversitesi’nin SET programına kabul edildi. Johns Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezi, 1979’dan itibaren akademik olarak çok ilerideki çocukları belirlemek ve yeteneklerini geliştirmek üzere çocuklar ve ailelerine, yerinde veya internet üzerinden ve uluslararası olarak araştırma, danışmanlık, destek, yaz okulları şeklinde eğitim sunuyor.



DÂHİLERİ KEŞFEDİYORLAR

CTY’ın bir kolu olarak çalışan SET, üstün yetenekli çocukların arasından “dâhi” seviyesindeki yetenekleri, genç yaşta keşfederek, sahip oldukları potansiyelin tamamını kullanabilmeleri için gerekli eğitim fırsatlarına ulaşmalarına destek olmak amacıyla geliştirildi. Programa kabul edilmek için 13 yaşın altındaki öğrencilerin, uluslararası SET sınavında matematik veya sözel alanların birinde olağanüstü bir başarı göstererek, 700’ün üzerinde puan alması gerekiyor.