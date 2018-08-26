Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.
Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Şıhmüslüm Şahin (62), Şiho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NDA
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi’nden cenaze araçlarıyla alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler, otopsi için morga konuldu.
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