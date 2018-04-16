Bozok Üniversitesi 102 sağlık personeli alımı gerçekleştirecek

Bozok Üniversitesi personel alımı başvuru şartları, bu alanda istihdam edilmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, farklı alanlardan 102 personelin istihdam edileceği Bozok Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Başvuru şartlarından bazıları;

Başvuru şartları, her bölüm için birden fazla kriteri içerebilmektedir. İşte, şartlardan bazıları;

Hemşire: Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Onkoloji hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya Belgelendirmek şartıyla onkoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.



Hemşire: Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası veya yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.



Ebe: Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

Diyetisyen: Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

Laborant: Tıbbi laboratuvar bölümü önlisans mezunu olmak

Sağlık Teknikeri: Anestezi bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli: Odyoloji bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, VEMP, VNG testleri konusunda en az 2 yıl çalışmış

olmak.

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