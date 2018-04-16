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    Bozok Üniversitesi 102 sağlık personeli alımı gerçekleştirecek

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Bozok Üniversitesi, personel alımı başvurusu ile bünyesine 102 kişiyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hemşire, ebe, eczacı, diyetisyen gibi unvanlarda yapılacak olan personel alımı başvurusu için özel olarak bazı nitelikler aranacak. Peki, Bozok Üniversitesi personel alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte, personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

    Bozok Üniversitesi personel alımı başvuru şartları, bu alanda istihdam edilmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, farklı alanlardan 102 personelin istihdam edileceği Bozok Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Başvuru şartlarından bazıları;

    Başvuru şartları, her bölüm için birden fazla kriteri içerebilmektedir. İşte, şartlardan bazıları;

    Hemşire: Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Onkoloji hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya Belgelendirmek şartıyla onkoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

    Hemşire: Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası veya yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

    Ebe: Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

    Diyetisyen: Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

    Laborant: Tıbbi laboratuvar bölümü önlisans mezunu olmak

    Sağlık Teknikeri: Anestezi bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

    Diğer Sağlık Personeli: Odyoloji bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, VEMP, VNG testleri konusunda en az 2 yıl çalışmış
    olmak.

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    Etiketler: sağlık personeli alımı , SeoHaber , NoMobil , gündem
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