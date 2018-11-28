Bozkurt ve Asenalara ‘Sandra Bullock’lu taktikler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBozkurt ve Asenalara ‘Sandra Bullock’lu taktikler
GeriGündem Bozkurt ve Asenalara ‘Sandra Bullock’lu taktikler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM - ANKARA
28.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bozkurt ve Asenalara ‘Sandra Bullock’lu taktikler

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bozkurt ve Asenalara ‘Sandra Bullock’lu taktikler

MHP’nin belediye ve il başkanlarına, iletişim yöntemleriyle ilgili sunum yapan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un başrolde olduğu “Our Brand Is Crisis” (Bizim Adımız Kriz) filmini örnek gösterdi. Film, Amerikalı politik danışmanının Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım etmesini konu alıyor.

MHP yönetimi, belediye ve il başkanlarını önceki hafta sonu Antalya’da bir araya getirdi. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yol haritasının belirlendiği toplantıda, başkanlara tavsiyelerde de bulunuldu. Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz da bu doğrultuda “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları” başlıklı bir sunum yaptı.

YENİ NESİL POLİTİKA

Sunumda “Yeni Medya Yeni Siyaset” başlığıyla sosyal medyaya özel bir vurgu yapıldı: “Trump attığı tweet’ler ile tüm gündemi istediği yöne çevirebilecek, günlük algıyı manipüle edecek, yeni bir jargon oluşturacak kadar tesirli olabiliyor. Sosyal medya üzerinden gündemi yönetmek, televizyon veya basılı gazetelere göre çok daha kolay, etkili ve hızlı. Geleneksel medya ortamlarında sosyal ağlar paylaşılmalı. Sosyal ağlar adayın kendisi tarafından yönetilmeli.”

KAZANMANIN YOLLARI

Seçim Kazanmanın En Önemli Yolu İletişim” başlığı altında da şunlar sıralandı:

Konuşmanızdaki defoları düzeltmek için diksiyonunuzu kontrol ettirin. Yerel şivenizi kaybetmeyin, ancak abartmayın da.

Herkesin gittiği yoldan gitmeyin. Sizin propaganda stiliniz farklı olsun.

Yerel televizyonlarda görünmeye bakın. Hastaneleri ve huzurevlerini ziyaret edin.

Konuşmaktan çok dertleri dinleyin ve çözüm üretin. Hatırlanmak için ‘fotoğraflı’ çay paketleri hediye edin.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onlar yıkıldı, vatandaşlar film gibi izledi!

AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu! İşte o isimler

Suikastçının yeni görüntüleri

Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! Ali Dede'den güzel haber