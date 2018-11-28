Bozkurt ve Asenalara ‘Sandra Bullock’lu taktikler
MHP’nin belediye ve il başkanlarına, iletişim yöntemleriyle ilgili sunum yapan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un başrolde olduğu “Our Brand Is Crisis” (Bizim Adımız Kriz) filmini örnek gösterdi. Film, Amerikalı politik danışmanının Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım etmesini konu alıyor.
MHP yönetimi, belediye ve il başkanlarını önceki hafta sonu Antalya’da bir araya getirdi. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yol haritasının belirlendiği toplantıda, başkanlara tavsiyelerde de bulunuldu. Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz da bu doğrultuda “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları” başlıklı bir sunum yaptı.
YENİ NESİL POLİTİKA
Sunumda “Yeni Medya Yeni Siyaset” başlığıyla sosyal medyaya özel bir vurgu yapıldı: “Trump attığı tweet’ler ile tüm gündemi istediği yöne çevirebilecek, günlük algıyı manipüle edecek, yeni bir jargon oluşturacak kadar tesirli olabiliyor. Sosyal medya üzerinden gündemi yönetmek, televizyon veya basılı gazetelere göre çok daha kolay, etkili ve hızlı. Geleneksel medya ortamlarında sosyal ağlar paylaşılmalı. Sosyal ağlar adayın kendisi tarafından yönetilmeli.”
KAZANMANIN YOLLARI
“Seçim Kazanmanın En Önemli Yolu İletişim” başlığı altında da şunlar sıralandı:
Konuşmanızdaki defoları düzeltmek için diksiyonunuzu kontrol ettirin. Yerel şivenizi kaybetmeyin, ancak abartmayın da.
Herkesin gittiği yoldan gitmeyin. Sizin propaganda stiliniz farklı olsun.
Yerel televizyonlarda görünmeye bakın. Hastaneleri ve huzurevlerini ziyaret edin.
Konuşmaktan çok dertleri dinleyin ve çözüm üretin. Hatırlanmak için ‘fotoğraflı’ çay paketleri hediye edin.”
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