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    'Bozkurt töresinin gereğini yaparız'

    Umut ERDEM/ANKARA
    28.03.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Büyük Türk milletinin bekası tehlikeye düştüğünde, MHP menfaat peşinde koşmaz. Yapacağımız bellidir; milletin ve devletin yanında yer alırız, son nefesimize kadar mücadele ederiz. Bozkurt töresinin gereği neyse onu yaparız. Türk milletinin bekası bizim namusumuzdur. Bu uğurda gerekirse, yeri gelirse koşa koşa, seve seve ölüme yürürüz” dedi. Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

    “Avrupa Birliği üyelik süreci yılan hikâyesine dönmekle kalmayan, temellerimizi dinamitlemeye kalkan bir tuzağa bürünmüştür. Bırakınız üyeliği, müzakere sürecinin bile sürüp sürmeyeceği belirsizliğini muhafaza etmektedir. AB Konseyi’nin, ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini kınayan açıklaması skandaldır, iflah olmaz bir Haçlı kafasıdır. Milli güvenliğimizin tehdit kuşağında tutulmasına ortam açmaktadır. Buna hiç kimsenin, hele hele AB’nin hiçbir hakkı yoktur. Şu iddiaya bakar mısınız; Türkiye yasadışı faaliyet içindeymiş. AB’nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar. Yunanistan Başbakanı Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki, ne alırsam kâr mantığına düşe kalka gömülmüştür. Bu zat, Türkiye’nin Ege’de sıcak temas yaratmak istediğini yüzü kızarmadan dile getirmiş, sabrımızı test etmeye kalkışmıştır. Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye’nin sinir uçlarına dokunan, kim olursa olsun sonuçlarına katlanmaya mahkûmdur. Avrupa ülkeleri, FETÖ’cü hainler için bir nevi sığınak haline gelmiştir. Gerçekte AB üyelik kapısı Türkiye’ye ardına kadar kapatılmıştır. Türkiye, AB’nin yörüngesinde kalacak uyduruk bir devlet değildir. Türkiye’ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaklardır. Bitecekse biter, bu da dünyanın sonu değildir.

    HER DESTEĞİ VERECEĞİZ
    Tel Rıfat’tan Sincar’a, Ayn El Arap’tan Kandil’e kadar adım adım, aşama aşama, köşe bucak teröristler bulunup yok edilmelidir. Bu seferberlikte MHP gereken her desteği, katkıyı verecek, sonu sefa da olsa, cefa da olsa Türk milletinin yanında sapasağlam duruş gösterecektir.” 

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , gündem
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