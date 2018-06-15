Bozdağ’dan Suruç açıklaması: PKK maşası oldukları çok net…

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suruç'taki saldırı ile “Bunların PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarının devamında ise “Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır" ifadelerini kullandı.



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