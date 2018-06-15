Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bozdağ’dan Suruç açıklaması: PKK maşası oldukları çok net…

    Bozdağ’dan Suruç açıklaması: PKK maşası oldukları çok net…

    AA
    15.06.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suruç'taki saldırı ile “Bunların PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarının devamında ise “Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır"  ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: suruç , saldırı , PKK , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri