Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

    Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

    AA
    24.04.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı'ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler Osmanlı'dır, Osmanlı da Yörük'tür." ifadesini kullandı.

    Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlı ceddimizdir. Osmanlı, atalarımızın kurduğu en büyük ve en ihtişamlı devletlerden biridir." değerlendirmesini yaptı.

    Osmanlı'nın yalnız Kayı Boyu'nun değil bütün Türk boylarının devleti olduğunu belirten Bozdağ, Osmanlı Devleti'nin, tüm Türk boylarının şanını yücelttiğini ve Türk'ün adını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

    Bozdağ, Türk milletinin Osmanlı'nın torunları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Türkiye devleti de Osmanlı Devleti’nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye devleti hem Osmanlı Devleti’nin ve hem de Osmanlıların mirasçısıdır. Hükümran olduğu topraklarda Osmanlı Devleti, daima adaleti ayakta tutmuş; daima adaletle hükmetmiş ve daima adaleti yüceltmiştir. Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı’ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler Osmanlı'dır, Osmanlı da Yörük'tür."

    Etiketler: Bekir Bozdağ , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri