Bozdağ: 'Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye kimsenin gücü yetmez'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Şimdi öyle gözüküyor ki PKK, FETÖ sanki bu işi Muharrem İnce’ye ihale etmişler. Soruyorum, İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi, PKK, FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce’ye mi verildi? İsmail Temel Paşa, bu ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem de teröristlere karşı milletin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir. Türkiye’nin cumhurbaşkanı, başkomutan olan birisini alkışlamak kadar doğal ne olabilir?



Alkışlaması, saygı göstermesi Sayın İnce’yi neden bu kadar rahatsız ediyorlar? İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye, sayın İnce’nin ve onunla beraber koşanların hiçbirinin gücü yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir. Kahramanlarımıza, Mehmetçiklerimize; teröristlere, FETÖ’cülere PKK’lılara dünyayı dar eden yiğitlerimize saldırmak sevindirse sevindirse PKK’lıları FETÖ’cüleri ve bunlara destek veren yabancı güçleri sevindirir.



Sayın İnce, FETÖ’ye de PKK’ya da onlara destek veren himaye eden güçlere de, Sayın İsmail Metin Temel Paşa üzerinden bir mesaj vermiştir. Bu mesajı onlar almıştır ama bu mesajı Türk Milleti de gördü. Bunun gereğini de inşallah sandıkta Türk Milleti ona gereken dersi verecektir.

Ben buradan İsmail Temel Paşa’ma da selam gönderiyorum. Siz İnce’nin bu saygısızlığından sakın üzülmeyin, endişe etmeyin. Bu millet sizin yanınızdadır. Sizin kahramanlıklarınızı herkes biliyor. Bu millet kahramanlarını, onlara düşman olanlara hiçbir zaman yedirmedi, yedirmeyecektir.

'FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERE OMUZ OMUZA OLAN CHP'DİR'

Samanyolu, Zaman Gazetesi ve diğer televizyonlara yargının kayyum ataması üzerine, kayyumlar orayı teslim almaya gittiğinde FETÖ'cü teröristlerle omuz omuza olan yine CHP'dir.

Onun vekilleridir, onun teşkilatlarıdır. Fotoğrafları, görüntüleri her şeyi ayan beyan ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu da gitti ziyaret etti. Ne zaman ziyaret etti? FETÖ-PDY'nin terör örgütü olduğunda yaptılar.

Şimdi MİT TIR'ları hadisesi oldu. Türkiye'nin terör örgütlerine silah yardımı yaptığı belgelemek ve uluslararası mahkemelerde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın yargılanmasını sağlamak için bu operasyona en büyük desteği CHP verdi.

'Erdoğan Türkiye'den kaçacak, yargılanacak' diyen onlar. En büyük desteği başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'liler verdi. Her şey kayıtlarda vardır.

'BİZİM MÜCADELEMİZİ GÖLGELEMEK İÇİN KULLANIYORLAR'

Niye Cumhurbaşkanını infaz etmek istiyorlar? Niye tim gönderiyorlar? Ve bizleri öldürmek için darbe yapıyorlar? TSK'nın içindeki teröristlerini kullanıyorlar? O zaman meydanda biz verdik.

FETÖ ile etkin mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra da sürdürmek için hükümetimiz OHAL'i ilan etti. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ile etkin mücadele için ilan edilmiştir. 19 Temmuz 2016 yanılmıyorsam tarihi.

Ama bakın sayın Kılıçdaroğlu hemen arkasından OHAL'in ilanını 20 Temmuz darbesi olarak ilan etmişti. OHAL'i darbe olarak gören, FETÖ ile mücadele için getirilen OHAL'in kaldırılmasını isteyen kim? Yine bunlardı. AYM'ye götüren kim? Yine bunlardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair bir takım belgeler verdiler. İftirayı kim attı? Yine FETÖ'cüler ortaya çıkardı. Buna sarılıp dillendiren kim? Kılıçdaroğlu. Savcılık soruşturdu, belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı, yine fos çıktı.

Şu anda da seçime gidiyoruz. FETÖ-PDY terör örgütü mensuplarının tamamı gözünü 24 Haziran'a dikmişler. Şimdi bunlar kalkmışlar 5 yıl, 10 yıl önce FETÖ'nün vatana dinimize ihaneti bilinmediği dönemde yapılmış bazı konuşmaları getirip bizim mücadelemizi gölgelemek için kullanıyorlar. Hangi konuşmayı getirirlerse getirsinler, FETÖ terör örgütüdür, terörist başı Gülen ve onun teröristleriyle Türkiye kararlı şekilde mücadele edecektir.

'HALA YARDIM ETMEYE DEVAM EDİYORLAR'

Terör örgütü olduğu bilinmeden yapılan açıklamalar suç oluşturmaz. Ama terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra yaptıkları destek suç oluşturmaktadır. Hala yardım etmeye devam ediyorlar.

Enis Berberoğlu’nu bahane ederek adalet yürüyüşü başlattılar, FETÖ ile diğer terör örgütleriyle yürüdüler. FETÖ-PDY terör örgütüyle Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı mücadelenin bir benzerini yapmış bir hükümet var mı? Sayın Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadele eden bir çalışma başlatmış mıdır? Peki daha önce rahmetli Ecevit başbakandı, Demirel başbakandı. Daha önce başka başbakanlar oldu. 65'inci hükümet biziz. Bizden önceki hükümetlerden tek bir tanesinin FETÖ-PDY terör örgütü dediğine, mücadele ettiğine dair bir tane örnek var mı? Eğer AK Parti iktidarı olmamış olsaydı, FETÖ Türkiye'nin bütün kurumlarına da her şeyine de hakim olurdu.

Şimdi FETÖ ele başını ABD’den istemişiz. Evrakları göndermişiz. Her şey Türkiye ABD arasındaki anlaşmaya harfi harfine uygun. Eksik hiçbir şey yok. Ama FETÖ ele başını Türkiye’ye vermeme konusunda ipe un seriyor. Amerika’dan biri arıyor ‘Türkiye istemiyormuş’ Hadi oradan ya. Nasıl istemiyoruz? Biz Kosova’dan paketleyip getiriyoruz, Türkiye’nin her yerinde her gün operasyon yapılıyor.

Türkiye bu konuda vazgeçmeyecektir. Yarın gelecekler evraklarını inceleyecekler. İnşallah akıl vicdan sahibidirler de çıkınca doğruyu söylerler. Bu ayıp, bu yanlış eksik var diye kükreyebilirler. Çünkü bunların cibilliyeti dürüst davranmalarına engel oluyor.

Aziz milletimiz hepsini görüyor. FETÖ-PDY, kendileri CHP iktidar olduklarında nasıl rahata ereceklerini yayıyorlar. Cumhurbaşkanımız, şahsımızı diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. Ölümle tehdit ettiklerini FETÖ’cü ilan ediyorlar.