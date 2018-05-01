BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ±, kazanacaÄŸÄ±na inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel BaÅŸkanÄ± kaybedeceÄŸi bir seÃ§imdeÂ aday olmaktanÂ ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. AdaylÄ±k cesareti gÃ¶steremeyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, halihazÄ±rda hem siyasi kayÄ±ptÄ±r hem de siyasi kaÃ§aktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

BozdaÄŸ, CHP'nin, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin, Twitter'dan paylaÅŸÄ±mda bulundu.Â Â Â Â Â

CHP'nin, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± hala aÃ§Ä±klayamadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken BozdaÄŸ, "HaklarÄ±nÄ± yememek lazÄ±m cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± ilan edecekleri tarih, yer ve saati aÃ§Ä±kladÄ±lar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â Â Â Â Â

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"Demek ki CHP'liler gibi CHP yÃ¶netimi de tam yetkili Genel BaÅŸkanlarÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da hala CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± bilmiyor. CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaklarÄ± tarihi ilan etmesi, siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek iÃ§i sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yÃ¶netiminin bu iÃ§ler acÄ±sÄ± durumu, tam bir aciz halidir, tam bir beceriksizliktir. Sahi karar vermek iÃ§in bu kadar bocalayan, zikzak Ã§izen ve hala ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemeyen bir CHP'nin kime, ne faydasÄ± olur? Ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmeyen CHP yÃ¶netiminin, millete de devlete de CHP'ye de hayrÄ± yoktur. CHP Genel BaÅŸkanÄ±, kazanacaÄŸÄ±na inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel BaÅŸkanÄ± kaybedeceÄŸi bir seÃ§imde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. AdaylÄ±k cesareti gÃ¶steremeyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, halihazÄ±rda hem siyasi kayÄ±ptÄ±r hem de siyasi kaÃ§aktÄ±r."Â Â Â Â Â