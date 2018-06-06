Bozdağ: FBI araştırma başlattı ama...

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalar şöyle: Türkiye, PKK terörü ile etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti zamanı olmaz. 365 gün yürütmemiz gerekiyor bu mücadeleyi. Taarruz politikası, terörü ininde vurma politikası terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibarıyla terör örgütü planlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini kaybetmiştir. Her yerde terörle başarılı bir mücadele yapıldı.

Kandil'e her an operasyon olabilir. Kuzey Irak'ta operasyonlar uzun süredir sürüyor. Kandil terör yuvası. TSK Kandil'e geniş kapsamlı havadan operasyonlar yaptı. İhtiyaç duyulduğu takdirde yine havadan ve gerekirse karadan operasyon yapılacaktır. Biz bunu seçimden önce yapılır mı yapılmaz mı, eylem yapacaksa, o zaman bizim polisimiz seçim var, bir duralım diye terörle mücadele etmeyecek mi? Kandil'e bir operasyon yapabiliriz dediğimiz zaman Kandil'den önce CHP'den ses geliyor. Onların avukatlığını yapmak CHP'ye kalmış. Afrin bölgesine harekatı yaptığımızda da önce karşı çıktılar sonra vatandaşın desteğini görünce geri adım attılar.

Biz bunları Irak hükümetiyle konuşuyoruz, konuşmadan yapmamız mümkün değil. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız var. Irak hükümeti tam kontrol etmiş olsa oraya ayrıca bir harekat yapmamıza gerek kalmaz.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİ KESERİZ'

Türkiye'nin sınırı boyunca bir sınır koridoru sonrasında da terör devletine giden bir süreç var. Biz Fırat Kalkanı ile bu süreci kestik. Bölgeyi DEAŞ militanlarından ve PKK teröristlerinden temizledik. Arkasından Zeytin Dalı Harekatı'yla YPG, PKK DEAŞ teröristlerini uzaklaştırdık. Bölgede Türkiye, beklediği adımlar atılmazsa kendi göbeğini keseceğini gösterdi. Menbiç konusunda çok net bir takvim var. 90 günü tam olarak planlamış bir takvim var. Neler yapılacağı kalem kalem belirtilmiş bir takvim. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve mutabakat sağlanmış durumda. ABD'den beklentimiz bu plana uyulması. Sabrımız taştı sınanmak da istemiyoruz. Artık biz çok netiz. Ya yaparsınız ya yaparız diyoruz. Bu Menbiç’le kalacak bir iş değil. Fırat’ın doğusuda teröristlerden temizlenecek. Önce anlaşmayla buraların temizlenmesini isteyeceğiz. Bu gerçekleşmezse Türkiye’nin hakları vardır bunu yapmakta tereddüt etmeyiz. Fırat'ın doğusu da PKK'lı teröristlerden temizlenecektir. Siyasi bir anlaşmayla çözüme kavuşmasını elbette öncelikle arzu ederiz ama eğer buralar temizlenmezse, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini koruma hakkı vardır. Kendine yönelen terör tehdidini yok etme hakkı vardır.

"ABD, FETÖ'YÜ KULLANMAYA ÇALIŞIYOR"

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sorun alanları var. Biri PYD-YPG konusunda ABD ile Türkiye'nin aynı yerde durmaması. s-400 konusu var. Üstü kapalı Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu var. Rahip Brunson konusu, Mehmet Hakan Atilla konusu ve FETÖ konusu var. Bizim güvenliğimiz ile ilgili konularda bize yardımcı olsunlar, ABD'nin güvenliği ile ilgili konularda biz onlara yardımcı olalım. Türkiye, Gülen'in iadesi konusunda eksiksiz dosya verildi. Şu anda Pensilvanya'da Türkiye'ye karşı her türlü terör faaliyetini güvenli bir şekilde yürütüyor. ABD ve ABD halkı için Usame bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa terörist başı Gülen bizim için o anlamı ifade ediyor. Ben Adalet Bakanı ile iki kez görüştüm. Benim gördüğüm ABD FETÖ'yü himaye ediyor, koruyor. FETÖ'yü Türkiye'ye karşı kullanırım diye düşünüyorlar. ABD yetkililerine sesleniyorum. FETÖ'yü bir daha Türkiye'ye karşı kullanamazsınız. Bunlar kullanışlı malzeme vasfını yitirdi. FBI araştırma başlattı ABD'deki faaliyetlerine ilişkin. Ama biz Türkiye'deki darbe girişimine karşı soruşturma başlatsın istiyoruz.

SEÇİM TAHMİNİ

Seçim ilk turda biter. Araziye bakınca bunu görüyoruz. Muhalefete bakınca da bunu görüyoruz. Muhalefet ilk turda biteceğini düşünse tek aday üstünde anlaşırdı. Muhalefetin tek hedefi ikinci tura bıraktırmak. Bu iş birinci turda Sayın Cumhurbaşkanı'nın galibiyeti ile neticelenecek, bunu onlar da biliyor. Parlementoda bir çoğunluk gayreti içindeler. Cumhurbaşkanlığı Seçiminden umudu kestiler. Tayyip Bey'in elini kolunu bağlayalımı hesaplıyorlar. AK Parti ve MHP'den sisteme karşı olan hayır verdi. Ama bunların cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır. Hayır verenlerin ciddi bir kesimi AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza vereceklerdir. Görünen köy kılavuz istemez. Ben Yozgat'ı biliyorum. Siirt'e, Erzurum'a vs. gittim. Partimize dönük yaklaşım çok iyi. 3 Kasım'dan daha olumlu bir hava görüyorum. Bu da seçimin birinci turda biteceğini gösteriyor. Ben çoğunluğun AK Parti'de olacağına inanıyorum.

'SAYIN İNCE'NİN SÖYLEMİNDEN RAHATSIZIM'

Sayın İnce beni çok kullanıyor. Umreye gittiğini söylemek için beni kullanıyor. Sayın İnce iki üç günde bir ibadetini söylüyor. Siyaset meydanında beni de rahatsız ederek kullanmasından rahatsızım. Öyle olmaması gerekir.

EĞİTİM KONUSU

Eğitimle ilgili olarak 1+8+4 diyor. Şimdi siz 4+4+4'ü kaldırırsanız meslek eğitimi liselerini kaldırırsınız. Bunun Türkçesi orta öğretimlerin kapatılması olduğu ve imam hatiplerin kapatılacağı açıktır. Bu kadar açık bir konuyu çarpıtmanın anlamı yok. Miletti aldatıyorlar. O zaman Kuran kursuna gidemeyecekler. 16 yaşına kadar vatandaş çocuklarını Kuran kursuna gönderemeyecek. CHP bu vaadiye 28 Şubat'ı yeniden vaat etmektedir.

'MHP'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ AMA AF GÜNDEMİMİZDE YOK'

Doğu'da vatandaşın iradesini yansıtmak için önlem aldık. Her sandıkta parti temsilcileri var. Partilere her sandık sonucu link olarak veriliyor. Bir sandıkta hile olması için dört partilinin anlaşması lazım. Kim diyorsa sandıkta hile yapılıyor, yalan söylüyor. Muhalefetin bunu söylemesinin nedeni kaybetmeye bahane hazırlamak. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Bu seçimden sonra da birlikteliğe devam edeceğim dedi. Devletin yönetik şekli baştan aşağı yenilecek. Büyük reformlar yapılacak. MHP'nin desteği çok önemli. MHP ile cumhur ittifakı yaptık ama partilerin söylemi aynı. MHP af konusunu ifade edebilir ama bizim af konusunda bir düşüncemiz yok.

BEDELİ ASKERLİK

Bedelli askerlik konusunda bir sorun olduğu belli. Şu an bunu yapabilme ihtimali yok. Yeni dönemde ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu parlamentonun işi."

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