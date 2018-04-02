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    Bozcaada'ya giden herkes fotoğrafını çekmişti... O gemi kaldırılıyor

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Dört yıl önce Beylik Koyu’nda karaya oturan ve o tarihten bu yana Bozcaada'ya giden her tatilcinin fotoğrafını çekerek paylaştığı 'Mercy God' adlı kuru yük gemisi Bozcaada yerel yöneticilerinin yoğun çabası sonucu, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü kaldırılacak ve Beylik Koyu eski haline dönecek.

    'Mercy God' gemisi 29 Aralık 2014 gece yarısı fırtına sonucu Bozcaada Beylik Koyu’na sürüklenerek kumsalda sıfır noktasında karaya oturdu.

    2015 yazında Bozcaada’ya gelen ada severler, Ada’nın en güzel koyunda bu 2 bin 250 grostonluk gemiyi görünce önce çok şaşırdı.Plajda duran dev gemi, 3 yaz boyunca etrafında birçok kampçıyı konuk etti ve binlerce maceraseverin adresi oldu. 

    Bozcaadaya giden herkes fotoğrafını çekmişti... O gemi kaldırılıyor

    Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören gemi, Bozcaada’ya gelen neredeyse her misafir tarafından fotoğraflandı ve sosyal medya’da bir trend haline geldi. 

    CUMARTESİ GÜNÜ KALDIRILACAK

    Kısa zamanda yüz binler tarafından bilinen, Türkiye sularında karaya vuran son dönemin en popüler gemisi 07 Nisan Cumartesi günü Bozcaada'ya veda ediyor.

    Geri dönüşüme kazandırılmak üzere parçalanarak plajdan kaldırılacak gemi için Cumartesi günü piknikli veda partisi düzenlenecek. 

    Bozcaadaya giden herkes fotoğrafını çekmişti... O gemi kaldırılıyor

    Etiketler: kuru yük gemisi , gündem
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