Bozcaada'ya giden herkes fotoğrafını çekmişti... O gemi kaldırılıyor

'Mercy God' gemisi 29 Aralık 2014 gece yarısı fırtına sonucu Bozcaada Beylik Koyu’na sürüklenerek kumsalda sıfır noktasında karaya oturdu.



2015 yazında Bozcaada’ya gelen ada severler, Ada’nın en güzel koyunda bu 2 bin 250 grostonluk gemiyi görünce önce çok şaşırdı.Plajda duran dev gemi, 3 yaz boyunca etrafında birçok kampçıyı konuk etti ve binlerce maceraseverin adresi oldu.







Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören gemi, Bozcaada’ya gelen neredeyse her misafir tarafından fotoğraflandı ve sosyal medya’da bir trend haline geldi.

CUMARTESİ GÜNÜ KALDIRILACAK

Kısa zamanda yüz binler tarafından bilinen, Türkiye sularında karaya vuran son dönemin en popüler gemisi 07 Nisan Cumartesi günü Bozcaada'ya veda ediyor.



Geri dönüşüme kazandırılmak üzere parçalanarak plajdan kaldırılacak gemi için Cumartesi günü piknikli veda partisi düzenlenecek.







