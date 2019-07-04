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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)
04.07.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Bozcaada'daki cinayetin ardından flaş kararlar! Belediye Başkanı ilk kez konuştu

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Bozcaada'daki cinayetin ardından flaş kararlar! Belediye Başkanı ilk kez konuştu

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, Belediye Meclisi’nde alınan karar ile Turizm Master Planı tamamlanana ve yürürlüğe girene kadar adada yeni bir işletme ruhsatı talebi alınmayacak. Kararın alınmasında ise Ramazan Öksüz’ün (31) Cumartesi günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilerek öldürülmesi etkili oldu.

Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz’ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı. Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının 23.59'da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı.

Dün gerçekleşen Meclis toplantısı öncesi, Başkan Yılmaz cinayete ilişkin ilk kez konuştu. Başkan Yılmaz, “Olaya şahit olup da müdahale etmeyen, en öldürücü darbeyi vuran kişiye kadar, dahil olan herkes hak ettiği en ağır cezayı alıncaya kadar acımız, öfkemiz, nefretimiz dinmeyecek. Ancak adalıya yakışan şekilde bekliyoruz adaleti. Hukuk kuralları içerisinde, adalet yerini buluncaya kadar süreci ısrarla takip edeceğimize, Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için her şeyi yapacağımıza şahsım ve Meclisim adına söz veriyorum” dedi.

Meclis toplantısı, Ramazan Öksüz için 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Başkan Yılmaz, cinayetin yaşandığı eğlence mekanın askıya alınan ruhsatının da iptal edildiğini açıkladı. Yılmaz, bu mekana bir daha işletme ruhsatı verilmeyeceğinin de altını çizdi. Meclis, Ramazan Öksüz’ün bir sokağa adının verilmesi önerisini de gündemine aldı.

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: RADİKAL KARARLAR ALDIK

Belediye Başkanı Yılmaz, “Radikal kararlar aldık, almaya da devam edeceğiz. Herkes, her birey sorumluluğun farkında olacak. Bundan sonra biz de kendi sorumluluğumuzun farkında olarak radikal kararlarımızı gözden geçirip, almaya devam edeceğiz. Alınacak her karar, tabii ki Ramazan’ı geri getirmeyecek, ama üzülerek de olsa ilerleyen süreçte bu ve benzeri olayların yaşanmasının önüne geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda en çok ses getiren karar ise, 2016 yılından itibaren üzerinde çalışılan ve son aşamaya gelen, adanın 10 yıllık geleceğini belirleyecek Turizm Master Planı’nın Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girene kadar yeni tüm işletme taleplerinin kabul edilmeyeceği kararı oldu. Turizm Master Planı hayata geçene kadar adada yeni bir otel, pansiyon, restoran gibi hiçbir işletme açılamayacak. Başkan Yılmaz, Turizm Master Planı’nın son halinin de artık işletme sayısının kapasiteyi aştığını gösterdiğini, bir an önce önlem alınmazsa adada doğal yaşantıyı bozacağını, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

BAĞ EVLERİNE RUHSAT YASAL DEĞİL Mİ?

Mecliste önemli son gündem maddesi ise bağ evleri ruhsatlandırmaları oldu. Geçen yıl, önceki dönem CHP’li meclis üyelerinin aldığı karar ile bağ evlerine pansiyon ruhsatı verilmeye başlanmış, bu karar Bozcaada’da büyük tepkiye neden olmuştu. Kararın Turizm Master Planı tamamlanmadan alınması, bağcılığa zarar verebileceği endişesi, adanın taşıma kapasitesinin daha da taşacağı ve aynı zamanda bağ evlerinin yasal statüsünün sadece barınma amaçlı olduğu ve pansiyon ruhsatı, TAPDK ruhsatı verilmesinin yasal olmadığı gerekçesi ile tepkiler geçen yıldan beri devam etmiş ve konu gündemden düşmemişti. Geçen yıldan bu yana onlarca bağ evine pansiyon ruhsatı ve TAPDK belgesi verilmesine ise 31 Mart’ın ardından CHP’nin yeni meclis üyeleri karşı çıkmış, geçen yıl başlatılan uygulamanın hem adanın taşıma kapasitesine, hem de bağcılığa zarar vereceği endişesi ile kararın yanlış olduğu ifade edilmişti. Ayrıca bazı üyeler bağ evlerinin Toprak Koruma Kanunu’na göre de sadece barınma amaçlı yapılar olduğunu, işletme ruhsatı ve TAPDK belgesi de verilemeyeceğini iddia etmişti. Toplantıda CHP’li meclis üyeleri, yasal olarak da kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirti ve konu hakkında uzmanlardan görüş alınmasını talep etti. Öneri, karara geçen yıldan beri tepki gösteren AK Parti ve İyi Partili üyelerin de desteği ile oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar, ada halkı tarafından olumlu karşılansa da Turizm Master Planı beklenmeden onlarca bağ evine ruhsat verilmesinin hata olduğunu ifade ediyor.

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