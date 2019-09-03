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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)
03.09.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Bozcaada'da yarı batık gemi için yeni gelişme

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Bozcaada'da yarı batık gemi için yeni gelişme

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Ayana Koyu'nda 2 gündür yarısı batık halde kurtarılmayı bekleyen 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisinin çevresine, çevre kirliliğini önlemek için bariyer konuldu. Balık adamlar da geminin su altındaki bölümünde delik olup olmadığını araştırıyor

Türk bayraklı 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, pazar akşamı su almaya başladı. Bunun üzerine Kaptan Ali Koparan, gemiyi, Ayana Koyu'nda baş tarafından karaya oturttu. İki gündür yarısı batık karaya oturmuş şekilde bekleyen gemiyi, Kaptan Ali Koparan'ın da aralarında bulunduğu 8 mürettebat terk etmedi.

Geminin bağlı olduğu şirketin, özel bir şirket ile anlaşarak, onarım ve kurtarma çalışması başlattığı öğrenildi. 1 römorkör, geminin çevresine, olası sızıntı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bariyer serdi.

Daha sonra da balık adamlar,  geminin su altında kalan kısmında delik olup olmadığını belirlemek için çalışmalara başladı.

Personel ise, yarısı batan geminin balanslarındaki suyu deşarj etmeye çalışıyor.

Yapılacak onarım ve gemideki suyun boşaltılması işlemi tamamlandıktan sonra çalışma başlatılarak, gemi bulunduğu yerden kurtarılacak.

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