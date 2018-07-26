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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
26.07.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Bozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyor

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Bozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyor

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da yaşayan Duygu Çetinkaya’nın (31), Fransız Bulldog cinsi köpeği ‘Lindy’, 4 gün önce ortadan kayboldu. Çetinkaya, köpeğinin çalındığından ya da zehirlenmiş olabileceğinden endişe ediyor.

Bozcaada'nın Poyraz Liman mevkiinde oturan Duygu Çetinkaya'nın 'Lindy' isimli Fransız Bulldog cinsi köpeği, 22 Temmuz Pazar günü, evinin bahçesindeyken kayboldu. Yılın 8 ayı adada yaşayan ve bir hediyelik eşya dükkanında çalışan Çetinkaya, tüm aramalara karşın köpeğini bulamayınca, polis ve jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışması başlattı.

Facebook hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyuran Çetinkaya, 'Merhaba, bu sabah köpeğimiz 'Lindy', Tekirbahçe taraflarında kayboldu. Gören olursa bizimle iletişime geçsin lütfen' şeklinde bir mesaj paylaştı.

Facebook'taki Bozcaada Hayvan Dostları sayfasından da kayıp köpekle ilgili fotoğrafıyla birlikte bir ilan yayınlandı. 2,5 yaşındaki kahverengi lekeli beyaz köpeğin bulunması halinde sahibi Duygu Çetinkaya'ya bilgi verilmesi istendi.

Köpeğinin çalınmış veya zehirlenmiş olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Çetinkaya, "Burası bir ada. Aylardır buradayız. Heçbirşey olmadı, bir yere de gidemez. Ancak kaçırılmış veya zehirlenmiş olabilir" diye konuştu.

 

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