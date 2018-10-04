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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
04.10.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Boynundaki 'kral tacı' dövmesi yakalattı

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Boynundaki 'kral tacı' dövmesi yakalattı

ADANA’da 5 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, sosyal medya üzerinden kadın profili açıp onlarla iletişime geçen polisler tarafından yakalandı. Randevu noktasına gelen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden Gökhan B. boynundaki 'kral tacı' dövmesinden yakalandı.

Motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) 27 Eylül günü Y.C,’nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Şüpheliler bu olayın ardından üniversite öğrencisi Burcu A.’nın (19) çantasını almak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H.’nin (28) yanına yaklaşan şüpheliler, bu kez selfie çeken genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Şüpheliler, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Boynundaki kral tacı dövmesi yakalattı
'KRAL TACI' DÖVMESİ YAKALATTI

Polis araştırmalarını sürdürürken Muhammet A. ve Gökhan B. bu kez A.B.A.’nın (15) konuştuğu cep telefonunun alarak kaçtı. Polisin ifadesine başvurduğu A.B.A., şüphelilerden birinin boynunda 'Kral Tacı' dövmesi olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, boynunda dövme olan 400 sabıkalıyı tek tek inceledi. Güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğraflardan eşleşme yapan ekip, şüphelinin Gökhan B. olduğunu saptadı.

Boynundaki kral tacı dövmesi yakalattı
POLİS SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİP YAKALADI

Gökhan B.’nin adresine giden ekipler, şüphelinin ailesiyle sorunları olduğunu ve uzun süredir eve gitmediğini öğrendi. Arandıklarından habersiz olan şüpheliler, bir gün sonra da sabah okula gitmek için servis bekleyen D.B.C,’nin (13) müzik dinlediği cep telefonunu yine aynı yöntemle alıp kaçtı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Sosyal medyada sahte kadın profili ile hesap açan polis ekipleri, Gökhan B. ile iletişime geçti. Polis memuru, ''Dövmeni çok beğendim. Ben de bu dövmeden yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim?'' dedi. Gökhan B., kadın sandığı polislere randevu verdi.

Ekipler, şüphelilerin kaçmaması için buluşma noktasında Seyhan Nehri kıyısında tedbir aldı. Polisler, seyyar satıcı kılığına girdi. Buluşma noktasına gelen Gökhan B., kadın sandığı polise 'Neredesin' diyerek mesaj attı. Polis de 'Lavabodayım, hazırlanıyorum' diyerek karşılık verdi. Bulundukları kafeteryadan çıkan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.

Emniyete götürülen Muhammet A. ve Gökhan B. sorgularında suçlarını itiraf etti. Cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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