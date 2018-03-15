BÃ¶yleydi bÃ¶yle oldu... Eski Egoman yeni Ã‡iftlik Bank

Ã‡iftlik Bank CEOâ€™su Mehmet AydÄ±nâ€™Ä±n Uruguayâ€™a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, dÃ¼n teslim olan eÅŸi SÄ±la AydÄ±n ve evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸirketin yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Cemal Ã‡olak tutuklandÄ±. KayÄ±npeder Hakan Soysalâ€™Ä±n ise iki ay Ã¶nce yeni bir ÅŸirket kurduÄŸu tespit edildi.TekirdaÄŸ ve Sakaryaâ€™daki tesislere yapÄ±lan baskÄ±nlarda ÅŸirket yetkililerine ulaÅŸÄ±lamazken, CEO Mehmet AydÄ±nâ€™Ä±n Uruguayâ€™a kaÃ§arak inÅŸaat iÅŸine girdiÄŸi belirtiliyor.

Son gÃ¼nlerin en Ã§ok konuÅŸulan ismi Ã‡iftlikbank CEO'su Mehmet AydÄ±n'Ä±n kim olduÄŸu merak konusuydu. Twitter'daki BÃ¼lend Ecevit isimli kullanÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla yÃ¼ksek getiri vaadiyle binlerce vatandaÅŸtan 511 milyon lira para toplayÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸan AydÄ±n'Ä±n aslÄ±nda kim olduÄŸuyla ilgili tÃ¼m detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte Ã‡iftlikbank CEO'su hakkÄ±nda bilinmeyen detaylar...Mehmet AydÄ±nÂ sosyal medyada Eren Ã‡akar ismini kullanÄ±yordu. Egoman ismiyle arabesk rap klipleri Ã§ekiyordu. Ã‡Ä±plak gÃ¶steren gÃ¶zlÃ¼k satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yordu. Oyun forumlarÄ±nda son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynuyordu.

AydÄ±n'Ä±n arabesk rap yaptÄ±ÄŸÄ± zamanlardan kalan bir fotoÄŸrafÄ±.