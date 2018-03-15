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    BÃ¶yleydi bÃ¶yle oldu... Eski Egoman yeni Ã‡iftlik Bank

    HÃ¼rriyet Haber
    15.03.2018 - 10:06 | Son GÃ¼ncelleme:

    YÃ¼ksek getiri vaadiyle binlerce vatandaÅŸtan 511 milyon lira para toplayÄ±p sÄ±rra kadem basan Ã‡iftlik Bank'Ä±n CEO'su Mehmet AydÄ±n'Ä±n eskiden arabesk rap yapan Egoman olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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    Ã‡iftlik Bank CEOâ€™su Mehmet AydÄ±nâ€™Ä±n Uruguayâ€™a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, dÃ¼n teslim olan eÅŸi SÄ±la AydÄ±n ve evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸirketin yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Cemal Ã‡olak tutuklandÄ±. KayÄ±npeder Hakan Soysalâ€™Ä±n ise iki ay Ã¶nce yeni bir ÅŸirket kurduÄŸu tespit edildi.TekirdaÄŸ ve Sakaryaâ€™daki tesislere yapÄ±lan baskÄ±nlarda ÅŸirket yetkililerine ulaÅŸÄ±lamazken, CEO Mehmet AydÄ±nâ€™Ä±n Uruguayâ€™a kaÃ§arak inÅŸaat iÅŸine girdiÄŸi belirtiliyor.

    Son gÃ¼nlerin en Ã§ok konuÅŸulan ismi Ã‡iftlikbank CEO'su Mehmet AydÄ±n'Ä±n kim olduÄŸu merak konusuydu. Twitter'daki BÃ¼lend Ecevit isimli kullanÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla yÃ¼ksek getiri vaadiyle binlerce vatandaÅŸtan 511 milyon lira para toplayÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸan AydÄ±n'Ä±n aslÄ±nda kim olduÄŸuyla ilgili tÃ¼m detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte Ã‡iftlikbank CEO'su hakkÄ±nda bilinmeyen detaylar...Mehmet AydÄ±nÂ  sosyal medyada Eren Ã‡akar ismini kullanÄ±yordu. Egoman ismiyle arabesk rap klipleri Ã§ekiyordu. Ã‡Ä±plak gÃ¶steren gÃ¶zlÃ¼k satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yordu. Oyun forumlarÄ±nda son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynuyordu.

    Gelecek tezgahta buluÅŸmak Ã¼zere'Gelecek tezgahta buluÅŸmak üzere'

    Buna mÄ± kÄ±zÄ±lÄ±r yoksa buna para kaptÄ±rana mÄ±'Buna mÄ± kÄ±zÄ±lÄ±r yoksa buna para kaptÄ±rana mÄ±?'

    BÃ¶yleydi bÃ¶yle oldu... Eski Egoman yeni Ã‡iftlik Bank

    AydÄ±n'Ä±n arabesk rap yaptÄ±ÄŸÄ± zamanlardan kalan bir fotoÄŸrafÄ±.

    Tam â€˜Ã§iftlikâ€™ oldu KarÄ±sÄ± ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi tutuklandÄ±Tam â€˜çiftlikâ€™ oldu! KarÄ±sÄ± ile yönetim kurulu üyesi tutuklandÄ±

    BÃ¶yleydi bÃ¶yle oldu... Eski Egoman yeni Ã‡iftlik Bank

    Ã‡iftlik Bankta bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n bakÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yorÇiftlik Bank'ta büyükbaÅŸ hayvanlarÄ±n bakÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor

    BÃ¶yleydi bÃ¶yle oldu... Eski Egoman yeni Ã‡iftlik Bank

    Etiketler: Ã‡iftlik Bank , Mehmet AydÄ±n , DolandÄ±rÄ±cÄ± , gÃ¼ndem
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