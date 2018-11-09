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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAMSUN (İHA)
09.11.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Böylesi ilk kez oldu! Avusturya’dan Samsun’daki adrese 350 euroluk ceza geldi

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Samsun’da yaşanan 48 yaşındaki Muharrem Şengül, hiç gitmediği Avusturya’dan adresine 350 euroluk trafik cezası geldi.

Türkiye ve Gürcistan çifte vatandaşı olan Muharrem Şengül, Samsun’da yaşamını sürdürüyor. Türkiye pasaportu ile en son 2010 yılında Libya’dan Türkiye’ye giriş yapan Şengül, Gürcistan pasaportu ile de en son 2014 yılında Türkiye’ye giriş yaparak bir daha yurt dışına çıkmadı. Şengül geçen gün Avusturya’dan evine gelen ceza kağıdı ile hayatının şokunu yaşadı. 350 euroluk trafik cezası yediğini gören Şengül, şaşkına döndü.

“HİÇ GİTMEDİĞİM ÜLKEDE TRAFİK CEZASI YEMİŞİM”

Evine trafik cezası kağıdı geldiğinde şaka sandığını belirten Muharrem Şengül, “Yabancı bir mektup gördüm. Mektubu açında 350 avro yazdığını görünce birisinin para gönderdiğini sandım. Daha sonra Almanca bilenlere mektubu gösterdiğimde trafik cezası yediğimi anladım. En son Türkiye’ye 2014 yılında giriş yaptım. Ondan sonra da yurt dışına hiç çıkmadım. Avusturya’ya da hayatımda hiç gitmedim. Gitmeyi düşünüyordum ama artık korkuyorum. Adıma kesilen cezayı görünce kararımdan vazgeçtim. Bana gelen evrakta, hız limitinin 70 km olduğu yerden 122 km hızla geçtiğim yazıyor. Bu ceza beni huzursuz etti. Konuyla alakalı Türk yetkililere başvurdum. Bana, herhangi bir Avrupa ülkesine giriş yaptığımda tutuklanabileceğim belirtildi ve bu cezayı ödemem gerektiği söylendi. Ceza da az bir miktar değil. Mağdur durumdayım. Eğer benim adıma kayıtlı aracım varsa cezayı yatırayım bana aracımı versinler. Hiç gitmediğim bir ülkede bilgimin olmadığı bir araba nedeniyle ceza yedim. Hala onun şaşkınlığını yaşıyorum. Yediğim ceza, Türk parasıyla 2 bin 200 liraya denk geliyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Haberlerde, ‘Ankara’daki adam Gaziantep’te ceza yedi’ diye olaylar görüyordum ama uluslararası bir yerde ceza yiyen ise ilk benim sanırım” dedi.

Muharrem Şengül, 2014 yılından beri Türkiye’den ayrılmadığını ve üzerine kayıtlı başka bir araba bulunmadığını sözlerine ekledi.

Böylesi ilk kez oldu Avusturya’dan Samsun’daki adrese 350 euroluk ceza geldi


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