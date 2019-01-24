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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA), İHA
24.01.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi... İnternetten dükkanın soyulduğunu görünce dehşet saçtı

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Böylesi görülmedi... İnternetten dükkanın soyulduğunu görünce dehşet saçtı

İstanbul, Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuya gelen 3 soyguncu çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve para aldı. Kamera görüntülerinden olayı gören kuyumcu sahibi iş yerinin önüne gelerek kaçmaya çalışan soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde müşteri gibi 2 kişi dükkana geldi. Burada döviz bozdurmak istediklerini söyleyen kişiler bir süre sonra silah doğrulttukları iş yeri çalışanının ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Olayın yaşandığı esnada soygunculardan birisinin de geldikleri hafif ticari araçta beklediği öğrenildi. 

Böylesi görülmedi... İnternetten dükkanın soyulduğunu görünce dehşet saçtı


İŞ YERİ SAHİBİ GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRDÜ

Olayın yaşandığı esnada iş yeri sahibi Alper Karaarslan da dükkanını kontrol etmek için online olarak güvenlik kamerasını izliyordu. İş yerinde çalışanının maskeli kişiler tarafından yere yatırıldığını gören Karaarslan koşarak dükkanına geldi. Burada soyguncuları kurşun yağmuruna tutan Karaarslan, olayı şöyle anlattı:

"Tezgahtarım dükkanda yalnızdı. Eve gittim ben. Uzaktan görüntülü kameram ile dükkanımı izliyordum. Adamımı yere yatırmıştı 2 kişi bir kişi de arabada bekliyordu. O arada ben kameradan görür gelmez evden koşarak geldim. Beylik tabancamı çıkardım ilk etapta tezgahtarın canına bir şey olur diye dükkana girmek istemedim. Sonra ben silahımı çıkardım. Onlar dükkandan çıktı. Arabaya binerlerken 15 el ateş ettim.

Çantayı bırakıp kaçtılar. Şu anda olay yeri inceleme takip ediyor çantayı bıraktıkları için şu anda ne kadar zararımız var bilmiyorum ama olay yeri inceleme işlemleri bitirdikten sonra daha sonra bakacağız eksiğimiz var mı yok mu diye. En kısa sürede polislerin bu şüphelileri bulmasını talep ediyoruz. Bizim başımıza geldi diğer arkadaşlarımızın başına gelmesin diye."

Kaçan şüphelilerin birisinin yaya olarak olay yerinden kaçtığı, diğer ikisinin ise bir miktar altın ve para ile kaçtığı düşünülüyor. Zanlıların olay yerinden kaçarken yanlarında getirdiği çanta ise polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. 

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