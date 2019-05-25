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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.05.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Kendisinden şikayetçi oldu! ‘Devlet bana ceza versin ki...’

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Ankara’da bir kişi tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini insanlara güvendiği için savcılığa şikayet etti. Muharrem İlhan yaptığı açıklamasında "Devlet bana ceza versin ki bir daha kimseye güvenmeyeyim. Ceza almak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları mahkemesine gideceğim" dedi.

Sincan'da yaşayan Muharrem İlhan, özel bir şirkette çalıştığını belirterek "Bir arabam vardı, tamir olmasını istedim. Tanımadığım bir tamirciye verdim. Bin 500 TL gönderdim, para oraya ulaşmamış. Arabamın parçalanıp hurdacılara satıldığını öğrendim. Şaşırdım, güvendiğim insanlara para yollamıştım ben. Arabamı da sapasağlam alacağımı düşünmüştüm. Parçalanmış elimde sadece bir ruhsatım kaldı bir de plaka var. Şikayetçi olacağımı söyledim hiç bir şey elde edemezsin dediler" diyerek başından geçen olayı anlattı.

İlhan, defalarca insanlara inandığını vurgulayarak, "İnsanlara güvendim. Bu son olsun diyorum. 10 yıl önce emniyet kemeri takmayınca devlet bana ceza kesti. 10 yıldır ben kemerimi hiç çıkarmıyorum. Eğer insanlara güvendiğim için tekrar bir ceza keserse. Kendimden ihbarcıyım. Kendimden şikayetçiyim. Devlet bana 'İnsanlara güvenme diyor' bu ders olsun. Devletin vereceği her cezaya razıyım" dedi.

İlhan, "Kendisini insanlara güvenmekle suçluyorum. Devlet bana ceza verirse akıllanırım, uslanırım" diye konuştu. Suçlunun kendisi olduğu kabullendiğini söyleyen İlhan, "10 yaşındaki çocuk beni kandırabilir. Bir çok arkadaşım buna şahittir" ifadesini kullandı.

Dilekçesini hazırladığını ve Savcılığına sunacağını kaydeden İlhan, gerekirse avukat ta tutacağını söyledi.

Dilekçesini Sincan savcılığına veren İlhan, " İlgilendiler arkadaşlar sağ olsunlar, hafif bir tebessümle. Arabamın parçalandığı için şikayetimi kabul ettiler. Kendimden şikayetçi olduğumu söyleyince hafif bir güldüler. Böyle bir şeyin kanunda yeri yokmuş. Gerekirse avukat tutacağım. Devletten insanlara güvendiğim için bir ceza almak istiyorum. Eğer devlet bana bir ceza keserse insanlara güvenmeye tekrar başlayacağım. Savcı şikayetimi kabul etmedi. Kabul edene kadar gideceğim. Herhangi böyle bir şey yokmuş. Diğer davam kabul oldu" şeklinde konuştu.

İlhan, daha sonra Karakola giderek de kendisinden şikayetçi oldu. İlhan, eğer şikayetleri kabul olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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