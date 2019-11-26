Böylesi ancak filmlerde olur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBöylesi ancak filmlerde olur
GeriGündem Böylesi ancak filmlerde olur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Böylesi ancak filmlerde olur

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Böylesi ancak filmlerde olur

İSTANBUL Küçükçekmece’de dün akıl almaz bir olay yaşandı. Bir tekstil atölyesinde çalışan Hüseyin K. dün saat 15.00 sıralarında başı ağrıdığı için işyerinden erken çıktı ve Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis sokaktaki evine gitti.

Uyumak için yatak odasına giren Hüseyin K. bir süre sonra gardıropta birisinin olduğunu fark etti. Dolabı açtığında Aykut Demirtuğ ile (30) karşılaşan Hüseyin K. hayatının şokunu yaşadı. Hüseyin K., Demirtuğ’u dövmeye başladı. Bu sırada yatak odasına giren Zeynep K. kocasını sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Hüseyin K. eşini ve Demirtuğ’u yatak odasına kilitleyip komşusu Engin C.’yi aradı.

BALKONDA ASILI KALDI

Hüseyin K. telefonda konuşurken, Zeynep K., 5’nci kattaki evin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştı. Bu sırada Zeynep K. iddiaya göre balkonda asılı kaldı. Aykut Demirtuğ kadını tutmak istedi ancak başarılı olamadı. Zeynep K. metrelerce yükseklikten düştü. Paniğe kapılan Demirtuğ da kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Böylesi ancak filmlerde olur

Ekipler Zeynep K.’nin öldüğünü Demirtuğ’un ise ağır yaralandığını belirledi. Aykut Demirtuğ kaldırıldığı hastanede can verdi. Olayın ardından Hüseyin K. ve komşusu Engin C. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiftin olay anında evde olan 2 çocuğuna yakınları sahip çıktı.

KAÇARAK EVLENMİŞLER

Görgü tanığı Ezgi C. ise şunları anlattı: “5-6 yıldır evlilerdi. Kadın kaçarak evlenmişti. Hüseyin K. kardeşim Engin’i aramış. Dolaptan nefes sesi duymuş. Meğerse eşi, sabah 10.00’da o adamı çağırmış. Hüseyin ikisini odaya kilitlemiş. Adam, Zeynep’i tutmak istemiş ama kadın düşmüş. Diğer adam Aykut da ‘beni öldürecekler’ diye atlamış.”

 

False
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle