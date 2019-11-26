Böylesi ancak filmlerde olur
İSTANBUL Küçükçekmece’de dün akıl almaz bir olay yaşandı. Bir tekstil atölyesinde çalışan Hüseyin K. dün saat 15.00 sıralarında başı ağrıdığı için işyerinden erken çıktı ve Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis sokaktaki evine gitti.
Uyumak için yatak odasına giren Hüseyin K. bir süre sonra gardıropta birisinin olduğunu fark etti. Dolabı açtığında Aykut Demirtuğ ile (30) karşılaşan Hüseyin K. hayatının şokunu yaşadı. Hüseyin K., Demirtuğ’u dövmeye başladı. Bu sırada yatak odasına giren Zeynep K. kocasını sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Hüseyin K. eşini ve Demirtuğ’u yatak odasına kilitleyip komşusu Engin C.’yi aradı.
BALKONDA ASILI KALDI
Hüseyin K. telefonda konuşurken, Zeynep K., 5’nci kattaki evin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştı. Bu sırada Zeynep K. iddiaya göre balkonda asılı kaldı. Aykut Demirtuğ kadını tutmak istedi ancak başarılı olamadı. Zeynep K. metrelerce yükseklikten düştü. Paniğe kapılan Demirtuğ da kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler Zeynep K.’nin öldüğünü Demirtuğ’un ise ağır yaralandığını belirledi. Aykut Demirtuğ kaldırıldığı hastanede can verdi. Olayın ardından Hüseyin K. ve komşusu Engin C. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiftin olay anında evde olan 2 çocuğuna yakınları sahip çıktı.
KAÇARAK EVLENMİŞLER
Görgü tanığı Ezgi C. ise şunları anlattı: “5-6 yıldır evlilerdi. Kadın kaçarak evlenmişti. Hüseyin K. kardeşim Engin’i aramış. Dolaptan nefes sesi duymuş. Meğerse eşi, sabah 10.00’da o adamı çağırmış. Hüseyin ikisini odaya kilitlemiş. Adam, Zeynep’i tutmak istemiş ama kadın düşmüş. Diğer adam Aykut da ‘beni öldürecekler’ diye atlamış.”
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