Böyle zulüm görülmedi
Çengelköy’deki 165 yıllık Lahanacılar Çeşmesi yıllar içinde plansız ve izinsizce yapılan çevre düzenlemeleri nedeniyle önce kaldırım taşlarının altına gömüldü. Yeniden girişilen çevre düzenlemesiyle boylu boyunca gün yüzü görebilen çeşme, etrafındaki çalışmalardan etkilenmemesi için şimdilik kartonlara sarılı halde duruyor.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (Ayedaş) Boğaz’ın tarihi semtlerinden Çengelköy’de polis karakolunun önünde bulunan tarihi Lahanacılar Çeşmesi’nin bitişiğine elektrik panosu yerleştirdi. Çevre düzenlemeleri nedeniyle büyük bir kısmı kaldırımın altında kalan tarihi çeşme 1854 yılında Kavasbaşı Ahmet Ağa tarafından Osmanlı döneminde cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen iki rakip takımından Lahanacılar’a verilen desteği göstermek için yaptırılmıştı. Rakip takım ise Bamyacılar’dı. Mermer sütun biçimli ve üst kısmında kabartma lahana şeklinde tepeliği bulunan tarihi çeşmenin musluğunun üst kısmında, dikdörtgen içinde tek satırlık kitabesi bulunuyor.
SİNAN GENİM: BU YAPILAN SUÇ
Çengelköy sakinlerinden mimar Sinan Genim, tarihi eserlerin kurul kararıyla korunması gerektiğine dikkat çekip, “Hem Boğaziçi’nin korunması gereken varlıklarını koruyacağız diyoruz, hem de kamu yetkisini kullanan bir şirket bunu yapabiliyor. Bu tür müdahale ancak Koruma Kurulu’nun izniyle mümkün olabilir. Kurul kararı şart, yoksa izin verilmez. Bu yapılan suç” dedi.
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