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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
05.03.2019 - 01:16, Son Güncelleme:

Gerginlik yaşanmış böyle yürümüşlerdi... Ve yakaladı

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Gerginlik yaşanmış böyle yürümüşlerdi... Ve yakaladı

Kırklareli'nde, silahla yaralandıktan sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken yola düşerek hayatını kaybeden kişinin gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Asilbeyli köyünde yolda ölü bulunan Okan Algur'un (29) cinayet şüphelisini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla Babaeski ilçesindeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda yakalanan Önder Mola gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırklareli Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, sağlık raporunun alınmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

KORKUNÇ DETAYLAR

Mola'nın ilk ifadesinde, aralarında tartışma çıkan iş arkadaşını Asilbeyli köyünde bir arazide vurduğunu, ölmemesi üzerine ayaklarını iple bağladıktan sonra kamyonet kasasına koyduğunu, Babaeski ilçesine doğru seyir halindeyken Okan Algur'un kamyonet kasasından düştüğünü fark ettiğini söylediği öğrenildi.
Babaeski ilçesine geldiğinde kamyoneti bir araziye bırakarak kaçtığını aktaran Mola'nın pişman olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mola, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Algur'un cenazesi ise Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, yaralının kamyonet kasasından düştüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda, Mola'nın kullandığı kamyonetin Asilbeyli köyünde kasisten geçerken kasadan bir kişinin düştüğü, şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurulduğu tespit edilen Okan Algur'un öldüğünü belirlemişti.

İLÇEDE GERGİNLİK YAŞANDI

Öldürülen Okan Algur’un birlikte pazara gittiği Önder M.’den de haber alınamaması üzerine, Gazi Kemal Mahallesi’nde yaşayan Algur’un yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, dün akşam saatlerinde önce İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne ardından da şüphelinin evine yürüyüş düzenlemişit. Önder M.’nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın binaya yaklaşmasına izin vermemişti. Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Oğlakçı, kalabalığı yatıştırıp, evin önünden uzaklaştırmıştı.

Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı
Cinayet gerginliği... İlçede güvenlik önlemleri artırıldı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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