Böyle yakalanmıştı... Türkiye sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden bir teröristin yurda gireceği bilgisine ulaştı.

ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI

Harekete geçen ekipler, ilçenin sınır hattındaki Maden Mahallesi'nden yasa dışı yolla yurda girmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda önemli bilgiler verdi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den 2014'te Irak'ta silahlı eğitim aldığı tespit edilen 32 yaşındaki terörist Sezer Duruk'un daha sonra Türkiye'ye gönderildiği anlaşıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 yıl önce süren terör operasyonlarında örgütün Diyarbakır, Adana, Batman ve Mardin YPS sorumluluğunu yürüttüğü belirlenen teröristin daha sonra Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

SURİYE'DEN GÖNDERİLDİ

Terörist Duruk'un, yaklaşık 20 gün önce örgütün tekrar güçlendirilmesi amacıyla terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Türkiye sorumlusu olarak görevlendirilerek, Suriye'den gönderildiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Duruk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "terör örgütü üyesi" ve "terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan tutuklandı.