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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
27.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Böyle yakalanmışlardı! 'Kıraathanede planladık...'

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BURSA'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan definecilerin, kazıyı kıraathanede planladığı ortaya çıktı. 5 şüpheli, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Defineciler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'  suçundan adli işlem yapılarak para cezası kesildi.

Olay, önceki gece merkez Yıldırım ilçesi Uludağ eteklerindeki Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vakti ormanlık alandan gelen kazma-kürek seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Bölgeye giden polis ekipleri, Ramazan A. (47), Tural Ç. (48), İlhan G. (46), Ahmet Ç.(35)  ve Yusuf E.'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandığı kazma, kürek ve balta gibi malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

'KAZIYI KIRAATHANEDE PLANLADIK'

Gözaltına alınan 5 kaçak defineci, karakoldaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Burada ifade veren 5 şüpheli, kazdıkları alanda altın olduğunu duyduklarını, kıraathanede plan yaptıklarını ve o gece önce sahur yapıp daha sonra kazıya başladıklarını söyledi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 5 şüpheliye, ''Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'' suçundan toplamda 3 bin 040 lira para cezası verildi. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda herhangi bir tarihi esere ya da altına rastlanmadığı belirtildi. 

Böyle yakalanmışlardı Kıraathanede planladık...

Böyle yakalanmışlardı Kıraathanede planladık...


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