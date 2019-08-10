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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.08.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Böyle yakalandılar!

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Böyle yakalandılar!

Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde aralarında çocukların da olduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Datça İlçe Jandarma Komutanmığı ekipleri, geçen 8 Ağustos'ta, saat 22.00 sıralarında, Yaka Mahallesi'nde, kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

Böyle yakalandılar

Kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu 48 SM 430 plakalı otomobil bir süre takibe alan jandarma, daha sonra yolu keserek durdurdu. İçerisine sıkıştıralan aralarında 2 çocuğun da olduğu Filistin uyruklu 15 kaçak göçmen yakalanıp, gözaltına alındı.

Böyle yakalandılar

Otomobili terk ederek, ormanlık alana kaçan ve organizatör olduğu belirlen Türk vatandaşı S.M. (40) kovalamaca sonucu jandarma tarafından yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen S.M. tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi teslim edildi.

 

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