Trabzon'da fuhuş operasyonu
Trabzon'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 10 kadın gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla Türk vatandaşı 10 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.
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