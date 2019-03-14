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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Böyle yakalandı.... Soygunda silah detayı

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Böyle yakalandı.... Soygunda silah detayı

Bursa’da PTT şubesini silahla soyan soyguncu yakalandı. Soygundan 2 saat önce sokağa gelerek beklemeye başlayan zanlının silahı oyuncak çıktı.

Olay Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saat 10:00 sıralarında yüzünü üzerindeki montun kapişonuyla gizleyen bir şahıs, elindeki silahla PTT şubesine girerek, çalışanlardan silah zoruyla kasadaki 3 bin 300 lirayı alıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, 43 kamera kaydını izleyerek önce soyguncunun arabasının plakasını ardından da gizlenebileceği yerlerin adreslerine ulaştı.

43 KAMERA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda şüphelinin soygundan yaklaşık 2 saat önce olay yerine yakın bir sokağa aracını park ettiği ve soygundan sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili yaklaşık 43 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit ederek, şüphelinin 24 yaşındaki M.D. olduğunu buldu.

SİLAH OYUNCAK

Kimliği tespit edildikten sonra saklanabileceği yerleri kontrol altına alan gasp ekipleri, M.D’yi yaya olarak geldiği ikametine girmek üzereyken yakaladı. Şüphelinin evinin uzağına park ettiği arabasında yapılan aramalarda suçta kullandığı ve oyuncak olduğu tespit edilen silahı, üzerindeki montu ve eldivenleri ele geçirildi. Üzerinden 200 lira çıkan M.D'nin ilk ifadesinde, “Soygunu borçlarım olduğu için yaptım ve paranın bir kısmını borçlarıma harcadım” dediği öğrenildi. Şahsın sorgusu devam ediyor.

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