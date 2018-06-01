Böyle yakalandı! Bu fotoğraftan sonra operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Trabzon’da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı.



Giresun’un Güce ilçesi kırsalında JÖAK, JÖH ve PÖH timleri fotokapana yakalanan teröristlerin peşine düştü. Timlerin titiz çalışması sonrası orman içinde kıstırılan PKKlılar ile sıcak temas sağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Şorej kod adlı PKK’lı ile Berhudan kod adlı teröristin fotokapan’a yakalandıkları anların fotoğrafı ortaya çıktı.







Öte yandan 2 teröristi etkisiz hale getiren askerlerin gece operasyon dönüşünde ise Güce ilçesinde toplanan yüzlerce vatandaş konvoyla karşıladı. Uzun araç konvoyları oluşturan vatandaşlar sloganlar ve kornalar eşliğinde asker ilçeye giriş yaptı.



BAKAN SOYLU: UZUN ZAMANDAN BERİ PEŞİNDEYDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde üç bin özel güvenlik görevlisine sertifika verilmesine ilişkin katıldığı törende güzel bir haber aldıklarını söyleyerek, "Karadeniz'e sızan bir terör grubu vardı. Allah'a hamdolsun, çok uzun zamandan beri emniyet güvenlik görevlilerimiz, jandarmalarımız bunun peşindeydi. Giresun Güce'de ikisini kıstırarak kisini etkisiz hale getirdiler." dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



