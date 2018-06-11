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    Böyle vicdansızlık görülmedi... Evi kundakladı, bebeğini bırakıp kaçtı

    Gökhan KESKİNCİ (DHA)-AA
    11.06.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan cezaevi firarisi 21 yaşındaki Çağlar Aslan 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı. Babaannesi ve komşuların kurtardığı bebekte 1'inci derece yanık oluştu.

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    • Evi kundakladı, çocuğunu bırakıp kaçtı
    • Evi kundakladı, çocuğunu bırakıp kaçtı
    • Evi kundakladı, çocuğunu bırakıp kaçtı
    • Evi kundakladı, çocuğunu bırakıp kaçtı

    Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Çağlar Aslan'ın  merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir fırında olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Fırına giden ekipler, Aslan'ın kendilerini fark edince kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler ana caddede ve ara sokaklarda arama yaptı.

    Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cezaevi firarisinin imam nikahıyla yaşadığı Gülben Y'nin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gitti.

    Gülben Y, Aslan'ın gece yanına geldiğini ve daha sonra evden ayrıldığını belirti.

    ANNESİNİN EVİNİ YAKIP GİTTİ

    Hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürüden ekipler, bir süre sonra Aslan'ın, annesi Ayşe A ile Gülben Y'nin kaldığı Yeşilyurt  Mahallesi'ndeki eve gittiği bilgisine ulaştı.

    Bu sırada Aslan'ın polisler gelmeden önce içeride annesi ve çocuğu bulunduğu halde evi ateşe verdiği öğrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.

    Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 11 aylık Ezel bebek, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Ekipler, kaçan hükümlü ve yanında götürdüğü kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: ev , kundaklama , Çocuk , son dakika , haberler
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