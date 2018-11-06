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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.11.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

Böyle vicdansızlık görülmedi! Eşine yaptıkları şoke etti…

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Eşine yaptıkları şoke etti…

İki kez kansere yakalanan eşini terk eden vefasız koca, bununla da yetinmedi. Eşinin üzerine bankadan kredi çektiren koca, oturduğu evi de satışa çıkarıp hasta karısını sokağa attı.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 46 yaşındaki Sibel Dınlamaz, Sezgin Selek ile 15 yıllık evliydi. Genç kadın 2002'de meme kanserine yakalandı. Hastalığı boyunca eşinin kendisine iddiaya göre hiçbir şekilde manevi desteği olmamıştı. Yine iddiaya göre Sezgin Selek, eşini hastalığı ile baş başa bırakarak terk etti. Genç kadın tüm zorluklara rağmen kanserle olan mücadelesine devam ederek hastalığı atlatmayı başardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Dınlamaz'ın kanseri yendiğini öğrenen iş adamı Sezgin Selek (50), eşini ikna ederek tekrar birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada işleri kötüye giden Selek, iflas etti. Eşinin yanında duran Dınlamaz bankalara başvurarak eşi için yüklü miktarda kredi çekti ve eşinin işlerinin yoluna girmesini sağladı. Fakat genç kadın 2008'de yeniden kansere yakalandı. İşlerini yoluna koyan Selek ise hasta eşini yeniden terk etti. Hastalığı ile mücadele eden genç kadın bankalardan gelen icra ile ikinci bir şok yaşadı. Selek, eşinin kendisi için çektiği krediyi ödememişti. Ayrıca Selek eşinin yaşadığı evi hasta karısından gizlice satarak Sibel Dınlamaz'ı sokağa attı. Suç duyurusunda bulunan Dınlamaz'ın şikâyeti üzerine Sezgin Selek hakkında soruşturma başlatıldı.

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