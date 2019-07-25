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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Bursa'da insanlık dışı olay! 'Görünce ağladım, şok oldum'

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Bursa'da insanlık dışı olay! 'Görünce ağladım, şok oldum'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından bir çöp konteynerinin yanına poşet içerisine konulmuş yavru bir köpek bırakıldı. Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi bir vatandaş tarafından fark edilen ve sıcaktan poşetin vücuduna yapıştığı yavru köpek kurtarılamadı.

Tatil için Belçika'dan gelen Cemil Güneş isimli gurbetçi, arabasıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini fark etti. Arabasını kenara çeken gurbetçi poşete bakmak için aşağı indi. Açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Cemil Güneş, güneşte eriyen poşetin köpeğe yapıştığı fark edince göz yaşlarına hakim olmadı. Güneş, daha sonra yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettirdi Kalacak evi olmadığından dolayı çöpte bulduğu köpeğe arabasında birkaç gün baktı. Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürerek teslim etti. Fakat köpek bütün müdahalelere rağmen öldü.

Cemil Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Poşet o sıcakta hayvana yapışmıştı. Görünce ağladım, şok oldum. İki üç gün sonra kendime geldim. Daha sonra götürdüm teslim ettim. Siz hayvanın ilk halini görseydiniz insanlıktan mı çıktık derdiniz. Poşetin içinde kala kala bağırsakları parçalanmış. Köpeği serumla ayakta tutuyordum. Sosyal medya hesabımda köpeğin yaşaması için dua istedim. O köpeği oraya atanın iki dünyada yeri olmasın. Devlet hangi birine sahip çıkacak? Biz ona bir şey demiyoruz. Benim bulduğum yavru köpek poşete bağlanmış çöpe atılmıştı. Onu gördüğümde canımdan can gitti. Belediyemiz böyle sahipsiz köpeklere bakıyormuş. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Ama ben böyle bir hizmetin olduğunu bilmiyordum. Hatta bu köpek iyileşene kadar burada kalmaya yemin etmiştim. Getirdim köpeği belediye teslim ettim. Bizimle ilgilendiler, iyi de karşıladılar. Buradan bütün insanlara şunu söylüyorum: Sadece insanları sevmeyin. Allah bizleri yarattığı gibi onları da yarattı" diye konuştu.

Bursada insanlık dışı olay Görünce ağladım, şok oldum




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